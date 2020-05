SunCrafter remporte le premier prix du hackathon mondial anti Covid-19 avec un appareil Ã  UVC dÃ©sinfectant alimentÃ© par du PV

Au cours du #TheGlobalHack, l’un des plus grands des hackathons en ligne au monde dédié à développer des solutions pour lutter contre le COVID-19, la startup berlinoise de technologies propres SunCrafter a reçu le premier prix pour son prototype, un outil de désinfection par la lumière UultraViolet C (280-100 nanomètres), alimenté par un système solaire hors réseau. La technologie utilisée pour la désinfection utilise une lumière UVC pour éliminer les agents pathogènes nocifs sans endommager la peau et les yeux, contrairement à la lumière UV habituelle. Pour obtenir cet effet, la longueur d’onde des UVC, ondes lumineuses, ne peuvent pas dépasser 222 nm.

« En démontrant que la technologie UVC extrême peut être combinée avec un système solaire hors réseau comme source d’énergie, SunCrafter met en lumière l’énorme impact potentiel que cela pourrait avoir sur la bataille en cours contre le Covid-19, notamment dans les zones où l’accès à l’eau et aux produits sanitaires ainsi qu’à une infrastructure électrique digne de ce nom est fortement improbable. Avec ce dispositif innovant, nous permettons aux gens de se protéger contre le virus, d’en éviter la propagation et de se conformer aux normes d’hygiène », indique Lisa Wendzich, co-fondateur et PDG de SunCrafter.

La technologie peut ainsi être utilisée dans les hôpitaux de campagne, les camps de réfugiés et les bidonvilles urbains dans les pays où l’approvisionnement énergétique est insuffisant. SunCrafter travaille dès à présent avec des partenaires pour construire une feuille de route pour la fabrication d’un nombre important de sa solution créative, en utilisant notamment des modules photovoltaïques (PV) en fin de vie, afin d’en limiter le coût.

Soutenu par l’ONU et la Commission européenne, #TheGlobalHack a été l’un des plus grands des hackathons en ligne dédiés à ce sujet jusqu’à présent, couvrant plus de 12.000 participants de plus de 100 pays. Ce premier prix a permis à SunCrafter de remporter la somme de 15 000 euros.