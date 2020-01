Power2Drive Europe 2020: pleins feux sur les systÃ¨mes de recharge intelligents

Le développement de l’infrastructure de recharge est l’un des facteurs essentiels pour une transition des transports réussie. Il bénéficie donc d’un subventionnement accru de la part de nombreux pays européens. Avec le « smart charging », l’électromobilité devient de plus en plus intelligente. Par exemple, les voitures électriques sont rechargées sur les créneaux horaires les moins chers ou bien la batterie de la voiture est utilisée comme un accumulateur temporaire pour le réseau électrique ou domestique. L’association professionnelle smartEn (Smart Energy Europe) en coopération avec Power2Drive Europe, le salon professionnel international pour l’électromobilité et l’infrastructure de recharge, vient de sortir un nouveau livre blanc sur les tendances actuelles. Le sujet jouera aussi un grand rôle au salon qui aura lieu à Munich du 17 au 19 juin 2020. De nouveaux concepts de recharge intelligente et de vehicle to grid (V2G) y seront notamment présentés.

La vente de véhicules électriques en forte hausse

En 2017, on ne comptait encore que trois millions de véhicules électriques dans le monde, soit 0,23 pour cent du parc total, tous types de moteurs confondus. Néanmoins, fin 2018, le nombre de véhicules électriques dépassait déjà allègrement les cinq millions, soit une progression de 63 pour cent par rapport à 2017. Si l’Allemagne est la première en Europe en ce qui concerne le nombre d’immatriculations nouvelles de véhicules électriques, la Norvège se distingue avec la plus grande part de marché. Dans ce pays, le pourcentage de véhicules électriques nouvellement immatriculés est passé de 49,1 en 2018 à 55,9 en 2019. Aux Pays-Bas aussi, la part des véhicules électriques représente déjà 15 pour cent d’après une étude récente menée par le Center of Automotive Management (CAM). Avec 109 000 véhicules électriques nouvellement immatriculés sur l’ensemble de l’année 2019, l’Allemagne apparaît comme le troisième plus grand marché du monde. En effet, la part des immatriculations nouvelles a augmenté pour la première fois à 3 pour cent, dont 58 pour cent de voitures purement électriques.

Et les véhicules électriques de devenir une partie intégrante du réseau électrique

Le cabinet d’études de marché britannique IDTechEX a pronostiqué dans son rapport le plus récent que la valeur du marché mondial de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques dépasserait les 140 milliards de dollars en 2029 avec 10 millions de bornes publiques et 40 millions de stations de recharge privées. La multiplication des véhicules électriques dans l’autopartage fait aussi évoluer les besoins en termes d’infrastructure de recharge. smartEn en collaboration avec Power2Drive Europe a publié un livre blanc sur la question : « E-Mobility as an energy resource – Collection of Best Practices to Drive Regulatory Changes ». Il s’articule autour d’une problématique essentielle : comment les véhicules électriques peuvent-ils devenir une partie intégrante du réseau électrique et comment l’UE doit-elle subventionner une infrastructure publique de recharge intelligente ?

Les véhicules électriques contribuent à intégrer plus d’énergies renouvelables variables

L’étude présente un bon nombre de projets innovants réalisés en Europe par des entreprises de renom qui montrent que l’avenir appartient aux énergies alternatives. Un autre livre blanc de smartEn, « Making Electric Vehicles Integral Parts of the Power System », donne un aperçu de la manière dont le passage à une énergie plus propre transforme les véhicules qui ne sont plus seulement des moyens de transport, mais deviennent des sources d’énergie décentralisées. Les véhicules électriques peuvent contribuer à augmenter l’efficacité du système et à intégrer plus d’énergies renouvelables variables. « L’intégration des véhicules électriques dans le réseau public et le développement d’une infrastructure publique de recharge constituent un défi qu’il faut aborder de manière réfléchie. Pour débattre de quelques approches actuelles sur la manière dont cette intégration pourrait fonctionner, nous proposons à toutes les personnes intéressées un webinaire en amont de Power2Drive », annonce Michael Villa, Head of Policy chez smartEn. Ce webinaire aura lieu le jeudi 6 février 2020 à partir de 15 h.

Power2Drive Europe et les manifestations parallèles, Intersolar Europe, ees Europe et EM-Power, auront lieu du 17 au 19 juin 2020 dans le cadre de la plateforme d’innovation, The smarter E Europe, dans les halls du centre des congrès munichois Messe München.

www.powertodrive.de/de/news-presse/neuigkeiten/webinare-videos#c200699