Pour REC, la crise du COVID-19 peut favoriser des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques plus rÃ©silients via la technologie solaire

La crise du COVID-19 perturbe violemment de nombreux pans de nos sociétés : le système de santé, les chaînes d’approvisionnement et les infrastructures cruciales telles que nous les connaissons. Mais c’est aussi une opportunité pour engager des améliorations rapides afin de rendre nos infrastructures à long terme plus résistantes. Deux concepts pour mieux endiguer les situations critiques émergent : la décentralisation et l’indépendance. Ceci est particulièrement pertinent pour les systèmes électriques, pour lesquels les développements actuels constituent une opportunité unique de modernisation et de réorganisation. La crise souligne l’importance de la stabilité sur les marchés de l’énergie. Par conséquent, investir dans les énergies renouvelables et créer des conditions équitables pour ces technologies est crucial pour l’avenir.

Le bond des dépenses d’électricité domestique

Aujourd’hui, un tiers de la population mondiale est actuellement en situation de confinement induit par le coronavirus. Les restrictions gouvernementales maintiennent les gens du monde entier à leur domicile. Les vidéoconférences et la collaboration virtuelle sont désormais à l’ordre du jour et démontrent à quel point nous comptons sur l’électricité pour nos activités quotidiennes. L’inconvénient est que les factures d’énergie des ménages augmentent également considérablement. Les ménages américains dans les villes du pays commencent à voir l’impact de l’augmentation de la consommation d’énergie. Certaines familles pourraient envisager jusqu’à 100 dollars US pour un mois entier de travail à domicile.

Des chercheurs de l’Université de Columbia qui ont mesuré la consommation d’électricité dans des centaines d’appartements à New York ont ​​constaté que lors du confinement à domicile, en semaine, la consommation d’énergie était en hausse de 7% dans l’ensemble et de près de 25% de 9 h à 17 h. En conséquence, 64% des consommateurs américains déclarent déjà accélérer leur projet de devenir indépendant de l’énergie. En Allemagne, les coûts supplémentaires d’électricité occasionnés par le travail à domicile s’élèvent à 20 EUR par mois, soit environ 33% supplémentaires mensuels pour un ménage moyen de trois personnes. L’Association européenne pour les énergies renouvelables, entre autres, a donc appelé à un approvisionnement énergétique plus décentralisé pour accroître la résilience en temps de crise, car même les plus petites entités telles que les ménages et les entreprises (PME ou ETI) peuvent utiliser l’énergie solaire pour une alimentation électrique verte et indépendante. En Australie, certains détaillants d’énergie solaire enregistrent un trimestre de ventes record après une augmentation sans précédent de 41% des ventes d’énergie solaire ou de batteries au cours des deux dernières semaines, alors que les consommateurs inquiets cherchent à se protéger en période d’incertitude.

Des perspectives optimistes pour les marchés solaires

Ces informations mettent en évidence le rôle des énergies renouvelables en général et du solaire en tant que source d’énergie flexible et abordable, capable de répondre aux problèmes mentionnés précédemment en construisant des structures décentralisées et une plus grande indépendance énergétique. Le Groupe REC estime que la crise du COVID-19 présente une opportunité unique de relever ces défis avec une part plus élevée d’énergie solaire et d’autres énergies renouvelables, afin de rendre notre infrastructure énergétique plus résiliente et durable. Les analystes du marché REC attendent donc des perspectives optimistes pour les marchés solaires dans le monde à moyen et long terme.

Quels sont précisément les avantages du solaire? Par rapport aux centrales au gaz naturel, au charbon et nucléaires, le solaire PV peut être rapidement déployé à n’importe quelle taille et n’importe où. Il convient pour une installation dans des zones sinistrées et des endroits éloignés sans connexion au réseau, comme les communautés himalayennes éloignées sans alimentation par le réseau ou les hôpitaux mobiles COVID-19 hors réseau. Une énergie solaire fiable permet également aux entreprises et aux collectivités d’apporter leur propre contribution à la lutte contre le virus. Par exemple, Tito’s Handmade Vodka, basée au Texas, fabricant de la vodka la plus vendue aux États-Unis, a investi dans plus de 8 MW d’énergie solaire, y compris une installation récente de 6 MW avec des panneaux solaires REC, et a converti sa distillerie pour produire du gel hydroalcoolique désinfectant en réponse à la crise du corona virus.

Les hauts rendements s’imposent

La technologie solaire à haut rendement est cruciale pour assurer une plus grande autonomie énergétique partout et pour tout le monde. C’est pourquoi REC Group continue de repousser les limites: plus récemment, la société a investi 150 millions USD pour produire en masse une des technologies solaires commercialisées les plus avancées. La version 60 cellules de la série REC Alpha fournit environ 20% de puissance de plus qu’un panneau solaire conventionnel de 320 Wc et est donc en mesure d’augmenter l’indépendance énergétique des ménages et des entreprises, même avec des petits toitures. La série REC Alpha a une densité de puissance de 217 W/m², produisant plus de puissance dans moins d’espace.

La technologie solaire photovoltaïque a atteint le stade où elle fournit exactement ce qui est nécessaire pour relever les défis modernes: une énergie fiable, autonome, abordable, verte, décentralisée et flexible. REC Group s’est engagé à aider à le déployer et à aider les communautés à l’échelle mondiale à bénéficier de la sécurité énergétique et des économies de coûts générées par leurs propres installations solaires.