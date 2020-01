La troisiÃ¨me Ã©dition du forum europÃ©en Energy for Smart Mobility fin mars dÃ©but avril Ã  Marseille

Organisée par le pôle de compétitivité Capenergies et le média spécialisé dans la transition énergétique GreenUnivers, les 31 mars et 1er avril 2020 au Palais du Pharo à Marseille, la 3ème édition du forum E4SM, unique en Europe, réunira plus de 350 professionnels : experts internationaux et décideurs, grands groupes et startup innovantes, autorités nationales et locales, collectivités et financiers. Ils échangeront sur les tendances et les perspectives, les dernières solutions technologiques, économiques et financières ainsi que le cadre juridique de ce secteur en pleine évolution. La Norvège, chef de file de l’électrification des transports, et le Royaume-Uni, l’un des leaders européens dans le déploiement de transports terrestres et maritimes à faibles émissions, seront les pays partenaires d’honneur de cette nouvelle édition.

Trois conférences plénières

Conforté par le succès des éditions précédentes, le forum européen Energy for Smart Mobility (E4SM) élargit son périmètre en 2020 aux secteurs maritime et aérien, en complément de la mobilité terrestre. Le forum s’intéressera également aux solutions de mobilité électrique, hydrogène et biogaz. Le forum donne rendez-vous aux parties prenantes des secteurs de l’énergie et de la mobilité afin de débattre des solutions énergétiques pour la mobilité de demain en favorisant les échanges techniques et commerciaux. Autant de sujets au centre des trois conférences plénières :

· La mobilité électrique, hydrogène et biogaz pour un transport décarboné et compétitif : défis à moyen et long terme

· Transformation numérique : comment l'IA, le Big Data, la Blockchain permettent l'optimisation et l'interopérabilité des infrastructures et des services de mobilité

· Transport multimodal : Synergies entre mobilité électrique, hydrogène et biogaz pour des territoires durables

