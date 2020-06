Ingeteam fournit de l’Ã©nergie solaire Ã  lâ€™Ã©quivalent de plus de 6 millions de personnes

La technologie fabriquée par le groupe Ingeteam permet de fournir l’équivalent de la consommation de plus de 6 millions de personnes, population supérieure à des pays comme la Norvège, le Costa Rica ou le Danemark, grâce à son engagement dans l’énergie solaire photovoltaïque et le développement continu d’améliorations technologiques orienté vers ce secteur. La participation active d’Ingeteam au secteur photovoltaïque ces dernières années et qui augmente d’année en année, lui a permis d’atteindre 16 GW de puissance installée dans le monde. Ingeteam fournit depuis 2001 des onduleurs photovoltaïques pour les centrales solaires depuis son usine située en Navarre, en Espagne. De plus, il dispose de 8,1 GW d’énergie solaire maintenue, distribuée dans 568 parcs solaires dans 17 pays à travers le monde, devenant ainsi l’un des principaux prestataires de services du secteur solaire en Espagne et leader en Amérique Latine.

Des équipements de distribution

Sa technologie est présente au sein de certaines des principales installations photovoltaïques du monde, comme Sweihan PV Plant, l’une des plus grandes centrales au monde, située à Abu Dhabi avec 1,2 GW. Ingeteam assure d’ailleurs également les services d’exploitation et de maintenance de cette giga centrale. La distribution de l’énergie des centrales solaires utilise également des équipements fabriqués par Ingeteam dans au moins treize pays du monde. L’électricité verte de 180 parcs photovoltaïques et 10 centrales thermosolaires, pour un total de 5,7 GW, est ainsi distribuée via des sous-stations contrôlées avec la technologie de l’entreprise à l’instar de la centrale Solar Villanueva, la plus grande du Mexique avec 754 MW. Outre l’Espagne et l’Amérique Latine, la pénétration d’Ingeteam est également importante sur des marchés comme l’Espagne, l’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Afrique du Sud (leader sur le continent africain) et les pays à fort potentiel de croissance en raison de la grande quantité d’électricité installée et en construction, comme le Brésil ou l’Australie, entre autres.

Prêt pour la conformité avec le règlement UE 2016-631

Ingeteam a récemment mis en œuvre les fonctions nécessaires pour répondre aux différentes transpositions dans les pays de l’UE du règlement UE 2016-631. Les exigences bureaucratiques et légales sont à l’étude dans chaque pays membre pour obtenir les certificats requis sur le marché cible de chaque produit. Certaines des normes certifiées pour les produits qui l’exigent sont: la norme de surveillance de la conformité technique (NTS) pour l’Espagne, VDE AR ​​N4110 et VDE AR ​​N4120 pour l’Allemagne, CEI 0-21 et CEI 0-16 pour l’Italie, ENA-EREC G99 pour le Royaume-Uni, la Belgique Exigences Elia pour la Belgique, Exigences Codé RfG pour la France et EN 50549-2 pour les pays qui n’ont pas mis en œuvre de norme. Ingeteam a certifié sa gamme d’onduleurs centraux Ingecon® Sun Power B Series, son contrôleur d’usine Ingecon® Sun EMS, ainsi que ses onduleurs autoconsommation Ingecon® Sun 1Play TL M.