Le promoteur immobilier danois Antilooppi poursuit ses investissements dans lâ€™Ã©nergie solaire

Avec deux nouvelles centrales solaires, Antilooppi franchit une nouvelle étape importante vers un portefeuille immobilier neutre en carbone d’ici 2030. La propre production d’énergie renouvelable de l’entreprise répond également aux attentes croissantes des clients en matière de locaux respectueux du climat.

Antilooppi, un des promoteurs immobiliers les plus en vue du Danemark, a mis en service deux nouvelles centrales solaires, portant à six le nombre de ses propres centrales solaires. Les centrales solaires ont été mises en service à Tallberginkatu 2 à Ruoholahti et Valimotie 21 à Pitäjänmäki. La centrale solaire de Tallbergintalo a été mise en service le 10 mai 2023 et la centrale de Valimo 21 le 22 mai 2023. Les centrales s’inscrivent dans la continuité des investissements d’Antilooppi dans la production d’énergie solaire dans le but d’atteindre la neutralité carbone de ses propriétés. Les quatre premières centrales solaires de l’entreprise ont été achevées en 2022.

Une production annuelle de 284 MWh

« En plus d’améliorer l’efficacité énergétique, notre propre production d’énergie renouvelable est l’une des mesures clés en ligne avec notre feuille de route de neutralité carbone. Les centrales solaires augmentent notre autonomie énergétique et produisent de l’électricité propre et sans émission pour les besoins de nos propriétés, et c’est formidable que Tallbergintalo et Valimo 21 aient également leurs propres centrales électriques. Il s’agit d’une nouvelle étape concrète vers l’objectif de neutralité carbone fixé dans notre stratégie de développement durable. Cela soutient également les objectifs de durabilité de nos clients et les attentes croissantes en matière d’atténuation du changement climatique et de locaux durables », déclare Hannamari Koivula, responsable du développement durable chez Antilooppi. Produites par le fournisseur d’électricité Helen, les centrales solaires installées sur le toit renforcent l’autosuffisance énergétique des propriétés d’Antilooppi et réduisent la quantité d’électricité achetée nécessaire. La station de Tallbergintalo a un total de 70 panneaux et sa puissance totale est de 29 kWc. La production d’énergie estimée la première année est d’environ 25 MWh. La centrale de Valimo 21 compte 85 panneaux et une puissance totale de 35 kWc. La production énergétique de la centrale durant la première année est estimée à 32 MWh. L’estimation de la production annuelle de toutes les centrales solaires d’Antilooppi construites jusqu’à présent est d’environ 284 MWh.

Vers la neutralité carbone avec des objectifs ambitieux

Antilooppi prévoit de lancer au moins six nouvelles centrales solaires en 2023. Parmi celles-ci, la centrale située à Hermannin Rantatie 10 à Verkkosaari devrait être bientôt achevée. Les enquêtes sur la mise en place des modules photovoltaïques progressent rapidement à Siltasaari 10 à Hakaniemi, Itämerentalo à Ruoholahti et Merikortteli à Punavuori. Les investissements dans l’énergie solaire reflètent l’engagement d’Antilooppi à accélérer la transition verte et à atténuer le changement climatique. L’entreprise est connue pour son travail de développement durable à long terme et sa volonté d’être à l’avant-garde de la promotion du développement durable dans le secteur immobilier. L’objectif est d’atteindre un portefeuille immobilier totalement neutre en carbone d’ici 2030.