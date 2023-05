Espagne : TotalEnergies dÃ©veloppe 3 GW de projets solaires

TotalEnergies a reçu les autorisations environnementales pour développer 48 fermes solaires en Espagne. Ces parcs solaires pourront produire plus de 6 000 GWh d’énergie propre par an, soit de quoi répondre aux besoins en électricité de quelque 4 millions de personnes. Ces installations permettront d’éviter l’émission dans l’atmosphère d’environ 50 millions de tonnes de CO2 tout au long de leur durée de vie. L’Espagne, l’autre pays du solaire !

TotalEnergies a reçu des autorités espagnoles (ministère espagnol de la Transition énergétique et communautés autonomes) les autorisations environnementales nécessaires à la réalisation de projets solaires pour une capacité totale estimée à 3 GW.

Des projets solaires de grande ampleur dans tout le pays

Ces autorisations concernent les 48 centrales que TotalEnergies développera dans la communauté de Madrid (capacités installées de 1,9 GW), dans la région de Murcie (plus de 350 MW), en Castille-La Manche (plus de 300 MW), en Andalousie (263 MW) et en Aragon (environ 150 MW). Les premiers projets démarreront début 2024. Ces fermes solaires généreront environ 6 000 GWh d’énergie propre par an, soit de quoi couvrir la demande en électricité de près de 4 millions de personnes. Elles permettront également d’éviter l’émission dans l’atmosphère de près de 50 millions de tonnes de CO2 tout au long de leur durée de vie.

Des projets socialement et environnementalement responsables

TotalEnergies déploiera une série de mesures de compensation, incluant le marquage des oiseaux pour observer leur comportement, la location de 400 hectares supplémentaires pour des actions de conservation, et l’allocation de 1,5% de la production des centrales pour des remises sur les factures d’électricité des habitants locaux, tout en offrant une formation en construction et en opération & maintenance aux habitants des communes avoisinantes. « Avec 2 millions de clients particuliers et professionnels en Espagne, notre Compagnie est résolument engagée à promouvoir le développement des énergies renouvelables dans le pays. Obtenir cette évaluation d’impact environnemental favorable est donc un grand pas en avant pour nous », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

La population de toute la communauté de Madrid alimentée en solaire

« Pour l’Espagne, le développement de ces fermes solaires contribuera massivement à la transition énergétique du pays car elles permettront d’alimenter l’équivalent de la population de toute la communauté de Madrid. Pour TotalEnergies, ces projets nous rapprocheront de notre ambition d’atteindre 100 GW de capacité brute installée de génération électrique renouvelable à travers le monde à l’horizon 2030. » TotalEnergies est fière de contribuer à l’objectif de l’Espagne, qui est de tirer 70 % de son électricité de sources renouvelables à l’horizon 2030 et 100 % d’ici au milieu du siècle.