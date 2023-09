Énergies renouvelables :

La DualSun Académie s’attaque à la formation au solaire pour répondre à l’urgence climatique

Communiqué de presse Marseille, le 14 septembre 2023 La demande d’installation de panneaux solaires est en pleine expansion en France. Sous l’effet conjugué de l’augmentation du prix de l’électricité et de l’urgence climatique, les Français ont plus que doublé le nombre d’installations de panneaux photovoltaïques individuels en deux ans, avec un nombre record de 50.000 nouvelles installations en autoconsommation raccordées au 2ème trimestre 2023, soit 15% d’augmentation en un seul trimestre [1] ! Cette expansion a entraîné une demande très forte chez les installateurs de panneaux solaires qui restent trop peu nombreux à pouvoir y répondre. Chez DualSun, fabricant du premier panneau solaire hybride Made in France, la réalité du terrain démontre que le déploiement de l’énergie solaire est pénalisée par le manque d’installateurs de panneaux disponibles et formés. Par exemple, la société, via son simulateur MyDualSun, enregistre 3.000 demandes de particuliers par mois souhaitant une mise en relation avec un installateur : 20% d’entre eux ne trouvent pourtant pas d’installateur sur leur zone.

Aussi, selon le Secrétariat général à la Planification écologique, il manquerait actuellement 200.000 professionnels aux métiers à fort potentiel que sont l’artisanat et le bâtiment. Plus précisément selon le Syndicat ENERPLAN, la filière du solaire compte 10.000 installateurs. Or,pour atteindre les ambitions du gouvernement [2], elle aurait besoin de 8.000 professionnels supplémentaires d’ici 2025. ­ ­ ­ ­ Chiffres du baromètre Brawo Impact des offres d’emploi dans le solaire [3] Le nombre total d’offres d’emploi disponibles dans le solaire au 1er semestre 2023 à augmenté de +10,51% par rapport au 1er semestre 2022. Le métier de “poseur de panneaux solaires” est en tête des métiers les plus recherchés et connaît une très forte augmentation de demandes en recrutement avec +64,74% par rapport à 2022. Les régions en demande pour le métier de poseurs de panneaux solaires : Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Bretagne, Provence-Alpes-Côte d’azur. ­ ­ ­ ­ Face à cette pénurie de couvreurs qualifiés, DualSun ouvre à Marseille son espace de formation : la DualSun Académie. Ce centre innovant est dédié à l’apprentissage des métiers du solaire afin de peser sur le long terme dans la construction d’une filière solaire de qualité. Jérôme Mouterde, CEO et Cofondateur de DualSun, et Eric Fihey, Directeur Général de la DualSun Académie ont coupé le ruban, marquant ainsi l’ouverture officielle du centre de formation. La formation, un axe majeur pour la transition énergétique Depuis 2010 la société DualSun travaille au développement d’un réseau d’installateurs partenaires qualifiés. Elle a compris l’urgence de créer et renforcer la formation des professionnels pour faire grandir la communauté des artisans installateurs aptes à déployer des installations solaires en résidentiel de qualité, et accélérer la rénovation énergétique. Pionnière dans le développement de la formation professionnelle au solaire, DualSun s’est d’abord impliquée dès 2018 en tant que partenaire de l’initiative Poseurs d’Avenir (avec BAO Formation et ENGIE) et a récemment soutenu le lancement de l’Ecole de Production NRSud à Marseille dont elle est membre du Conseil d’Administration.

En 2022, une levée de fonds de 10 millions d’euros a permis à DualSun d’accélérer sur ce sujet pour continuer à être un acteur incontournable du bâtiment décarboné. Aujourd’hui, DualSun déploie ses propres ressources en inaugurant son nouveau centre de formation. Avec un investissement de 300.000€ HT qui a permis d’ouvrir en 8 mois son centre de formation innovant, la DualSun Académie met à disposition une plateforme de 350 m2 entièrement dédiée à la formation. L’innovation dans l’ADN de la DualSun Académie La DualSun Académie se veut experte et innovante. Elle repense la formation aux métiers du solaire en proposant des méthodes pédagogiques uniques visant à accélérer la formation sans compromettre la qualité. Le centre de formation a obtenu le label Qualiopi et l’agrément de Qualit’EnR certifiant la qualité de son organisation et des moyens mis en œuvre pour former les professionnels de demain dans les meilleures conditions.

Afin de soulager les installateurs dans l’intégration de leurs jeunes recrues, la DualSun Académie veut se charger de la formation initiale des personnes recommandées par eux, qui sont déjà pré-qualifiées aux métiers du solaire et qui possèdent une expérience en tant qu’électricien ou plombier. Elles seront ainsi directement opérationnelles.



Elle propose des formations “Bootcamp” totalement inédites de 2 à 3 semaines, qui visent à professionnaliser rapidement la future main-d’œuvre pour répondre instantanément aux besoins du marché.



Elle s’appuie sur une plateforme de e-learning pour dispenser le contenu théorique en amont de la séquence présentielle afin de se concentrer au maximum sur les gestes pratiques au sein de l’Académie.



La DualSun Académie ne s’arrête pas à la formation : elle coordonne la mise en relation des installateurs avec les stagiaires issus de Pôle Emploi pour faciliter le recrutement immédiat à l’issue des programmes et répondre ainsi efficacement à la demande du secteur.



La DualSun Académie voyage également à bord d’un camion itinérant lancé sur les routes de France. L’objectif est d’offrir un premier point de contact sur des formations courtes à de nouveaux installateurs potentiels qui pourront par la suite venir en formation complète et favoriser le développement de leurs compétences. ­ ­ ­ ­ Comment Devenir Installateur en 2023 ? Obtenir les compétences pour devenir installateur photovoltaïque avec la formation “Bootcamp Poseur en Résidentiel” À Marseille, du 2 au 13 octobre 2023 Cette formation à pour objectif de sensibiliser aux risques du travail en hauteur et savoir se protéger individuellement, préparer le matériel nécessaire à la bonne réalisation d’un chantier et maîtriser la pose d’un champ PV sur différents types de toiture.

> Découvrez les formations de la DualSun Académie > En savoir plus grâce à notre article de blog ­ ­ ­ ­ DualSun, l’excellence solaire française

La DualSun Académie s’ajoute aujourd’hui aux nombreux services proposés par DualSun pour rester au plus proche de l’ensemble de la chaîne de valeur du marché du solaire en France. Avec la DualSun Académie, DualSun veut former 300 nouveaux poseurs de panneaux solaires par an sur toute la France. La mise en relation active des stagiaires avec son réseau d’installateurs partenaires préfigure un taux d’embauche post-formation de plus de 90%, 6 mois après la sortie. La DualSun Académie offre une chance d’accéder à des emplois porteurs dans un secteur en croissance. [1] Chiffres diffusés par ENEDIS Observatoire français de la transition écologique, et analysés par le Think Tank France Territoire Solaire. [2] Chiffres sur le besoin d’installateurs issus de l’étude DIASTASE Diagnostic emplois & compétences des filières réseaux énergétiques intelligents, photovoltaïque en Occitanie publié début 2023, et analysés par Enerplan. [3] Chiffres partagés par le Baromètre Brawo pour DualSun à l’occasion de l’inauguration de la DualSun Académie. ­ À propos de DualSun:

Créée en 2010 par deux ingénieurs de l'École Centrale Paris : Jérôme Mouterde et Laetitia Brottier, DualSun est le concepteur du premier panneau solaire "Made in France" hybride certifié au monde. Ce panneau 2-en-1 produit à la fois de l'électricité et de l'eau chaude. Il est conçu par une équipe d'ingénieurs basée à Marseille et fabriqué dans une usine dédiée labellisée Vitrine Industrie du Futur en Région Auvergne-Rhône-Alpes. Entreprise en pleine croissance qui se développe en France et à l'international : en Europe (Allemagne, Pays-Bas, Scandinavie et Suisse) et en Asie (Australie et Hong-Kong), la technologie DualSun est triple labellisée French Tech (French Fab, French Green Tech et French Green20). Au quotidien, DualSun s'engage à développer localement des solutions écologiques pour augmenter l'autonomie énergétique des bâtiments, réduire leur empreinte carbone et répondre de façon renouvelable à l'ensemble de leurs besoins énergétiques. L'entreprise a réalisé plus de 40.000 installations dans le monde depuis 2014 (maisons individuelles et bâtiments collectifs). Proche de ses clients et des installateurs, DualSun a également développé MyDualSun, un simulateur simple et rapide permettant de réaliser l'étude complète d'un projet. Contact presse : Sébastien Gonfroy – presse@dualsun.fr – 06 12 37 13 75