Le budget environnement et Ã©nergie 2020 de la RÃ©gion Ile de France en hausse de 73% par rapport Ã  2015

En 2020, le budget du secteur environnement et énergie de la Région Ile de France s’élèvera à 145 M€ (100% de dépenses vertes), dont 122 M€ d’investissements, soit une hausse de 73 % par rapport à 2015, pour une Région écologique, plus saine et plus durable, avec des espaces naturels plus nombreux et mieux protégés pour que chaque Francilien puisse accéder à un espace de verdure en moins de 15 minutes à pied de son domicile. Le lancement d’un grand plan de développement des énergies renouvelables doté de 46 M€ (solaire, photovoltaïque, biométhane, biomasse, hydrogène, etc.), l’accélération de l’aide à l’acquisition de véhicules propres (10 M€) pour les commerçants et les artisans et le lancement d’un budget participatif régional.

En matière d’aménagement durable, la Région consacrera 98 M€ (44% de dépenses vertes), dont 79 M€ d’investissement (+20 % par rapport à 2015), pour poursuivre la construction de 100 quartiers neufs, innovants et écologiques (47 lauréats depuis 2016), soutenir l’équipement des collectivités franciliennes grâce aux contrats d’aménagement régionaux, et lancer le plan de reconquête des friches en Île-de-France et les travaux préparatoires de la deuxième Biennale d’Architecture et de Paysage qui aura lieu en 2021.