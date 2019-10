La mobilitÃ© dÃ©carbonÃ©e passera par la digitalisation : avec METRON, la transition est en marche

Face à l’urgence climatique globale, le secteur de la Mobilité relève aussi le défi de la décarbonation de ses activités. METRON, acteur engagé de la transition énergétique par la digitalisation, apporte une nouvelle brique technologique pour accélérer la mutation de ce secteur : METRON-EVA® Mobility. Flottes électriques, hybrides, au gaz ou à l’hydrogène, nouvelles technologies de stockage centralisé ou décentralisé, multiples fournisseurs et technologies, contexte d’exploitation exigeant… Le secteur de la Mobilité fait face à de nouveaux défis. Il a besoin d’une solution centrale de pilotage et d’optimisation pour rendre possible le déploiement de réseaux de transport plus intelligents et moins polluants.

La mobilité décarbonée, un enjeu mondial

Dans un récent rapport, Bloomberg New Energy Finance estime que d’ici 2025, 50 % des bus dans le monde seront électriques. Une mue qu’a déjà initié la RATP en annonçant récemment sa volonté de disposer d’une flotte 100 % propre d’ici à 2025. La transition est donc en marche, avec son lot de défis : visibilité de la performance des véhicules dans leur contexte, gestion de la charge des batteries, optimisation de nouvelles opérations de maintenance, formation et accompagnement au changement pour les équipes opérationnelles.

METRON-EVA® Mobility : l’expérience de l’industrie 4.0 appliquée au secteur de la Mobilité

METRON a initialement développé une solution d’Intelligence Artificielle pour le management et l’optimisation de l’énergie des sites industriels. Sa plateforme agrège, analyse les données et conseille les hommes pour utiliser de façon optimale leurs équipements. Tout comme l’industrie, le secteur de la Mobilité doit appréhender la complexité des flux de données et des nouveaux flux énergétiques pour réaliser sa transition. C’est donc naturellement que METRON étend sa technologie au secteur de la Mobilité.

« L’objectif est d’absorber la complexité inhérente à cette transition énergétique grâce à l’Intelligence Artificielle. Les équipes opérationnelles peuvent ainsi se concentrer sur leur métier : opérer leur réseau de transport dans des conditions optimales, afin de fournir le meilleur service possible aux usagers. » nous explique Vincent Sciandra, co-Fondateur et Directeur Général.

Concrètement, METRON-EVA® Mobility orchestre en temps réel l’ensemble des données nécessaires à l’optimisation d’un véhicule, d’un dépôt ou d’un réseau. La plateforme offre aux opérateurs un séquencement intelligent de la charge des batteries pour le lendemain, le suivi de la performance énergétique des équipements avec système d’alertes en cas de dérive, et l’identification des opérations de maintenance correctrices. C’est la digitalisation qui rend possible la massification des flottes vertes, que ce soit à l’échelle d’un réseau de plusieurs centaines de véhicules ou du déploiement international d’un opérateur.

« Au-delà de la réduction des consommations, le défi majeur de la transition énergétique reste la décarbonation de l’énergie que nous ne pouvons éviter de consommer. Notre Intelligence Artificielle apporte aujourd’hui des réponses concrètes à l’industrie et au secteur de la mobilité. » rappelle Vincent Sciandra. « Il nous faudra aller encore plus loin et élargir son application à des villes, des réseaux étendus, voir nationaux pour être à la hauteur de l’enjeu climatique. »

Encadré

METRON accélère la décarbonation de l’économie par l’intelligence énergétique

METRON, société internationale de technologie fondée en 2013 en France, a développé une solution d’intelligence artificielle dédiée à l’énergie, METRON-EVA® (Energy Virtual Assistant), qu’elle met aujourd’hui au service des acteurs industriels et du secteur de la mobilité. Les plateformes METRON-EVA® Factory et METRON-EVA® Mobility exploitent les multiples sources de données déjà existantes et tire parti des technologies de pointe, pour identifier les opportunités d’optimisation énergétique de manière proactive, et pour se connecter aux actifs énergétiques décentralisés essentiellement à base d’énergies renouvelables. Plus de 100 experts énergéticiens, data scientistes et ingénieurs spécialisés travaillent aujourd’hui en Europe, en Amérique Latine, au Moyen-Orient et en Asie. Ils accompagnent les industriels de tous les secteurs d’activité pour maximiser la valeur de leurs données et mettre en place leur optimisation énergétique. En mars 2019, METRON a été élu Nouveau Pionnier de l’Énergie 2019, lors du sommet Bloomberg New Energy Finance à New York.