Ingeteam poursuit son expansion internationale avec l’ouverture d’une succursale aux Emirats Arabes Unis

Ingeteam accélère sa croissance internationale avec l’ouverture d’une nouvelle succursale aux Emirats Arabes Unis. Avec cette expansion, la société consolide sa position mondiale via sa présence dans 23 pays. La succursale, basée dans l’émirat d’Abu Dhabi, est initialement orientée vers le solaire photovoltaïque et le stockage d’énergie, grâce au bon positionnement d’Ingeteam dans le secteur.

Les Émirats arabes unis possèdent actuellement la plus grande centrale solaire photovoltaïque au monde avec un seul point de connexion, avec une puissance installée de 1 177,36 MW. Cette usine, nommée Noor Abu Dhabi, est située dans la ville de Sweihan et est équipée d’onduleurs PV Ingeteam et de stations d’onduleurs, fournis comme une solution clé en main centralisée pour la conversion de puissance moyenne tension.

Ingeteam a également fourni son système de conversion d’énergie (PCS) pour un projet pilote à Dubaï, représentant le premier système de stockage d’énergie aux Émirats arabes unis à être couplé à une centrale photovoltaïque à grande échelle. Ce système de batterie fait partie du plus grand complexe solaire du monde: le parc solaire Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. La succursale d’Ingeteam dispose déjà d’un service commercial et d’un service après-vente couvrant l’ensemble du Moyen-Orient ainsi que l’Afrique du Nord. Avec cette ouverture, Ingeteam consolide sa position dominante en tant que fournisseur de convertisseurs de puissance et fournisseur de services d’exploitation et de maintenance pour les centrales de production d’énergie renouvelable dans la région MENA, où la société a déjà fourni plus de 1800 MW.