Conférence EnR Entreprises 2020 : les entreprises et les enjeux des énergies renouvelables le 3 novembre prochain

L’Institut Orygeen, Enerplan et France Energie Eolienne, organisent, en partenariat avec l’ADEME, le mardi 3 novembre, et sous le parrainage du Ministère de l’Économie et des Finances, la conférence EnR Entreprises 2020 dédiée à l’opportunité que représentent les énergies renouvelables pour la consommation des entreprises.

La troisième édition de la conférence EnR Entreprises sera l’occasion de faire le point sur le développement des énergies renouvelables dans les entreprises et de mettre en avant le rôle des acteurs privés dans la transition écologique. Les entreprises qui choisissent aujourd’hui les énergies renouvelables sont issues de secteurs économiques divers. Quelles sont alors les opportunités économiques de ces énergies ? Quelles sont les solutions électriques et thermiques ? Quels sont les freins qui restent à lever ?

Focus sur les PPA

Des retours d’expérience en France et à l’international seront partagés par les entreprisesdéjà engagées pour permettre à chacune de migrer ses consommations vers les énergies renouvelables au travers de contrat d’achat privé ou d’autoconsommation. Les Corporate PPA (Power Purchase Agreements) en énergies renouvelables et l’autoconsommation de chaleur ou d’électricité renouvelable contribuent à la décarbonisation de notre économie et transforment durablement la manière de s’approvisionner en énergie dans les entreprises. Par exemple le PPA signé entre Orange France et Boralex est le premier contrat d’achat d’électricité renouvelable signé par Orange sur le territoire. Pour Boralex, ce contrat, le premier avec une entreprise du CAC40, est une étape significative dans le déploiement de son plan stratégique à horizon 2023 dans lequel la vente d’énergie verte auprès d’entreprises consommatrices d’électricité est un pilier majeur.

La demande est forte, la dynamique est lancée

Face à une pression grandissante des consommateurs, des employés et même des financeurs les Grands Groupes, les ETI et les PME veulent accélérer leurs actions pour protéger notre environnement et notre planète. La demande des entreprises envers les énergies renouvelables croît fortement, et les premiers contrats d’approvisionnement direct en électricité verte (ou Corporate PPA) ont été signés en 2019 en France. Le volet transition écologique de “France Relance” permettant de soutenir et d’accompagner la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel est doté d’une enveloppe totale de 1,2 milliard d’euros d’ici 2022, dont 200 millions d’euros dès 2020. Ainsi, l’appel à projet décarbonation de l’industrie visant à soutenir des projets d’investissement dans l’efficacité énergétique s’inscrit dans l’esprit de la Conférence EnR Entreprises 2020 : encourager les entreprises qui évoluent vers la décarbonation de leurs activités. Engouement pour les projets de solaire photovoltaïque sur site, premières installations solaire thermique industriel, développement de la méthanisation et de la chaleur biomasse, une dynamique est lancée mais il reste des barrières à lever malgré la baisse continue des prix de production des renouvelables Quelles sont les meilleures pratiques à mettre en place pour amplifier la migration vers l’énergie renouvelable de toutes les entreprises ? La parole sera donnée aux pouvoirs publics, aux investisseurs, aux entreprises et industriels consommateurs et producteurs d’énergies renouvelables.

Tenue de la conférence du 3 Novembre 2020

L’équipe organisatrice a prévu pour les inscrits une plateforme dédiée pour suivre en direct la Conférence EnR Entreprises 2020. Tous les inscrits participants pourront suivre l’intégralité de la journée à distance. Cette plateforme interactive permettra également de bénéficier d’un outil de networking pour échanger avec les autres participants mais aussi de poser des questions sur les différentes tables rondes. Il est prévu également qu’une partie restreinte des participants inscrits puisse venir suivre les débats, et interagir avec les Key Speakers, à Paris Bercy, dans la salle Mendes France. Toutes les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées afin de permettre à chaque participant d’assister sereinement et en toute sécurité à la conférence avec le contrôle des flux lors de l’arrivé e sur les lieux, la mise à disposition de gel hydro alcoolique, du port d’un masque par l’équipe organisatrice et des participants, de la distance de sécurité de 2 mètres respectée dans la salle et nettoyage des micros pour les intervenants et modérateurs.

www.enrentreprises.com