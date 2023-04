LONGi se classe Ã  nouveau AAA dans les notes de bancabilitÃ© de PV ModuleTech au premier trimestre 2023

LONGi a de nouveau été classé dans la catégorie AAA la plus élevée dans la dernière édition des notations de bancabilité de PV ModuleTech, marquant son treizième classement AAA consécutif et consolidant la position de leader de l’entreprise parmi les fabricants mondiaux de modules photovoltaïques.

Le rapport sur la bancabilité de PV ModuleTech est une évaluation indépendante des fabricants de modules solaires, couvrant une gamme d’indicateurs, notamment des mesures financières clés, les volumes d’expédition annuels et la présence géographique, ainsi que des scores de bancabilité, de santé financière et de capacités de fabrication.

Toutes ces données sont considérées comme cruciales pour les investisseurs et les parties prenantes qui souhaitent prendre des décisions éclairées pour leurs projets. La performance constante de LONGi dans les classements témoigne de la force de l’entreprise en termes de fonctionnement stable et de santé financière, combinée à ses capacités technologiques avancées et sa capacité à s’adapter aux évolutions du marché. Une valeur sûre !