Energaia : la ConfÃ©rence Tecsol du 7 dÃ©cembre prochain sera consacrÃ©e au financement des projets photovoltaÃ¯ques

Le marché de l’énergie est en pleine mutation. Les modèles d’affaires se multiplient : autoconsommation individuelle et collective, power purchase agreement (PPA) ou encore marché libre. Les investisseurs recherchent le meilleur équilibre entre rentabilité économique et financière, risque et acceptabilité citoyenne. La conférence Tecsol sur le thème : « Financer son projet photovoltaïque face aux incertitudes du marché de l’énergie » sera l’occasion de regards croisés sur le montage de ces nouveaux projets.

Les intervenants confirmés sont à date :

André Joffre, PDG Tecsol

David Augeix, Président Incidences (tiers investisseur)

Justine Bain Thouverez, avocate associée, LLC & Associés

Un intervenant de la Banque Populaire du Sud

Infos pratiques

La date et l’heure : le 7 décembre de 16h00 à 17h00

Le lieu : la salle Hydros

andrejoffre.typeform.com/to/YGtFtaxZ