LÃ©gion dâ€™honneur 1er janvier : Laurent Michel, directeur gÃ©nÃ©ral de la DGEC prom

Laurent Michel, 56 ans, fait partie de la promotion du 1er janvier de la légion d’honneur. Depuis fin 2012, il occupe le poste de Directeur général de l’énergie et du climat au Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. A ce titre et dans le cadre du débat sur la transition énergétique, Laurent Michel assure la responsabilité de l’administration en charge de la politique énergétique de la Nation, ainsi que des actions de lutte contre le changement climatique dans le respect des engagements internationaux de la France, en particulier pris au niveau européen. Ancien élève de l’Ecole polytechnique et Ingénieur civil des mines de l’Ecole nationale supérieure des mines (ENSM) de Paris, Laurent Michel a ainsi beaucoup œuvré au développement des énergies renouvelables dans le pays au sein d’une administration pas toujours très coopérative. Et la légion d’honneur de venir saluer sa persévérance…