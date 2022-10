Eclairer les rues de nuit sans faire flamber les factures des collectivités : la solution Fonroche Lighting s’impose

Les communes d’Escource et de Loudéac choisissent l’éclairage solaire Fonroche Lighting pour renforcer leur sobriété énergétique et pallier la hausse du coût de l’énergie. Une option payante pour maintenir la sécurité tout en maîtrisant les factures ! Retours d’expérience !

Depuis près de 12 ans Fonroche Lighting a accompagné plus de 5 000 collectivités dans leurs démarches pour réduire leurs dépenses énergétiques et s’engager pour un éclairage public durable, performant et économique. Deux collectivités décrivent pourquoi et comment elles réduisent instantanément et durablement la facture d’énergie de la commune grâce à l’éclairage solaire.

Les lampadaires solaires sont fabriqués en nouvelle Aquitaine

A Escource, plusieurs dispositifs novateurs permettent à la commune de se prémunir contre l’augmentation des prix de l’énergie. Patrick Sabin, Maire d’Escource a notamment décidé de faire installer des candélabres solaires autonomes pour éclairer les infrastructures de la commune et réduire ainsi la facture annuelle de l’éclairage public. « La meilleure énergie est celle qu’on ne consomme pas » explique M. Patrick Sabin, Maire d’Escource (40). « Cela fait déjà 10 ans que nous travaillons avec Fonroche Lighting. Nous avons choisi cette entreprise pour plusieurs raisons. La première, c’est parce que les lampadaires sont fabriqués en nouvelle Aquitaine et que nous avons cette volonté de travailler avec un acteur local. Ensuite, dans le prolongement de cet esprit visionnaire depuis plusieurs années, je souhaite continuer à investir dans des solutions pérennes, durables et sans conséquence sur le prix de l’énergie. L’objectif est de nous déconnecter des prix du marché, de ne pas en dépendre, tout en faisant baisser l’empreinte environnementale de notre commune. Or, en plus d’être économiques, les lampadaires solaires sont aussi écologiques puisqu’ils fonctionnent grâce aux énergies renouvelables, permettent de faire des économies de CO2 et sont aussi éco-conçus et recyclables à plus de 96% ». Les lampadaires installés par Fonroche Lighting sur la commune disposent de leurs propres panneaux solaires et sont auto-alimentés. Sur un parc de 385 éclairages publics, 150 lampadaires sont déjà totalement autonomes. Les autres le seront en 2023 d’après l’élu de cette commune de 744 habitants (2019).

« Notre communauté de commune est très attachée au solaire »

« Notre communauté de commune est très attachée au solaire et au concept d’énergie renouvelable. Cela fait partie de notre politique en matière de développement durable » explique Franck Le Provost – Directeur général des services de la CC de Loudéac (22). Nous avons commencé à nous équiper auprès de Fonroche en 2014 en testant 6 lampadaires autonomes. Nous avons choisi leurs lampadaires solaires pour leur simplicité de mise en œuvre, la fiabilité du matériel, son efficacité, l’absence de panne, l’optimisation des coûts par rapport à un éclairage filaire et parce qu’il possède leur propre filiale nationale de recyclage des batteries. Je pense que nous avons été précurseur voir visionnaire en nous équipant de la sorte pour anticiper cette hausse du coût de l’énergie. Aujourd’hui, nous savons que nous avons réalisé le bon choix ».

Plan de Rénovation et Transformation Solaire : la réponse immédiate à la hausse du prix de l’énergie

Depuis quelques mois, Fonroche Lighting propose aux communes qui souhaitent déployer du solaire sur leur parc, la mise en place d’un Plan de rénovation et de transformation solaire. La mise en place de ce plan global permet de réaliser jusqu’à 70 % d’économie sur la facture d’éclairage d’une commune dès la première année, en effectuant notamment du relamping* et en installant des lampadaires autonomes, en fonction des besoins et du parc existant. Dans les Côtes-d’Armor, la communauté de commune de Loudéac a la plus grande zone industrielle de Bretagne éclairée en solaire. 470 candélabres éclairent le parc d’activité du Dr Etienne (des parkings, des rues, des ronds-points). Depuis 2016, la CC de Loudéac équipe tous ces nouveaux parcs d’activité en solaire, soit près de 500 luminaires Fonroche Lighting en cours de déploiement qui couvriront environ 70% de l’éclairage de ces zones d’ici 6 ans.

*relamping : opération qui consiste à remplacer un système d’éclairage par un système plus économe en énergie, de type LED

Encadré

La marche à suivre

Pour n’importe quelle commune, le plan de rénovation et transformation solaire s’effectue de la façon suivante :

• diagnostic complet de l’état du parc d’éclairage réalisée avec les équipes techniques de la ville,

• proposition d’un plan d’action sur les rénovations à réaliser,

• offre sur-mesure en éclairage solaire et possibilité de commande via l’UGAP,

• installation en moins de 2h,

• éclairage dès le premier soir,

• économies immédiates (pas de raccordement, pas d’abonnement, pas de facture).