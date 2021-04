Corsica Sole : toutes les casernes de pompiers de Corse du Sud produiront de l’Ã©nergie solaire

Pour la première fois en France, toutes les casernes de pompiers d’un département produiront de l’énergie solaire. Ce sera sur l’Île de Beauté. Les casernes de pompiers de Corse du Sud agiront en effet désormais pour la transition énergétique. Engagé pour l’environnement, le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS A2) a choisi Corsica Sole, acteur majeur du photovoltaïque, pour doter ses 20 casernes, et bientôt 22, de toitures et ombrières photovoltaïques.

La Corse du Sud sera ainsi le premier Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) en France à équiper l’ensemble de ses sites d’ombrières et de toitures solaires pour produire de l’énergie verte. Ces installations représenteront une puissance globale de 3 MWc, l’équivalent de la puissance d’une grande centrale solaire, et pourront assurer la consommation électrique annuelle de 3 600 habitants.

Au cœur des missions des sapeurs-pompiers

Cette initiative montre que la protection de l’environnement est aujourd’hui au cœur des missions des sapeurs-pompiers. C’est pourquoi elle a figuré comme une des préoccupations majeures de l’investiture de Pierre Poli, Président de l’établissement. Pour marquer cette action environnementale forte, le centre mixte de Porto-Vecchio, la caserne rurale de montagne d’Evisa et le Centre de Secours Principal d’Ajaccio seront les trois premières infrastructures à bénéficier de cette technologie solaire d’ici début 2022. Des casernes significatives et à l’image des centres qui font l’essence du département de la Corse du Sud. Ces ombrières photovoltaïques, installées aux abords des bâtiments, permettront également d’abriter les engins, en été comme hiver, répondant ainsi à une demande, exprimée par de nombreux centres de secours du département.

22 casernes équipées par Corsica Sole

Corsica Sole assurera la conception, le financement et la réalisation d’ombrières à toiture photovoltaïques pour l’ensemble des centres, ainsi que la pose de panneaux solaires sur les toitures existantes et l’entretien de ces installations. En France et dans la plupart des départements et régions d’Outre-mer, Corsica Sole a construit de nombreuses centrales solaires et collabore avec des collectivités locales pour « verdir » leurs bâtiments. Ces infrastructures, produiront de l’électricité pour l’ensemble du département. Une action environnementale, qui place, une nouvelle fois, le Service d’Incendie et de Secours de Corse du Sud comme fervent défenseur de l’écologie sur l’île et qui contribuera à l’autonomie énergétique de l’Île de Beauté.