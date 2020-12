Avis Technique pour le systÃ¨me de fixation Dome Solar pour panneaux PV sur Ã©tanchÃ©itÃ© de toiture-terrasse bitumineuse IKO

Procédé de fixation photovoltaïque pour toits plats, Roof-Solar Bitume 600 bénéfice désormais de l’Avis Technique n° 21/20-72_V1. Véritable référence pour les assureurs, cette solution de fixation fait ainsi son entrée en liste verte et devient assurable en technique courante. Destiné aux bâtiments tertiaires, industriels et résidentiels, neufs ou existants, Roof-Solar Bitume 600 est le système de fixation idéal pour panneaux photovoltaïques sur toiture-terrasse bitumineuse, sans lestage et sans percement de la membrane d’étanchéité.

