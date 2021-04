BayWa r.e. engage un premier repowering solaire au Royaume Uni

BayWa r.e. vient d’annoncer un accord de principe pour le repowering du parc solaire de Kingston dans le Wiltshire au Royaume-Uni. Il s’agit du premier projet de repowering au Royaume-Uni. Une opération qui montre combien les investissements dans les énergies renouvelables peuvent être à l’épreuve du temps !

Depuis 2017, la société BayWa r.e. a géré Kingston Farm pour le compte de son client, Gresham House, un gestionnaire spécialiste d’actifs alternatifs. Le site est un parc solaire photovoltaïque au sol de 15 hectares et 5 MW. Travaillant en partenariat avec Gresham House, BayWa r.e. a identifié l’onduleur décroissant et la fiabilité perfectible en raison de l’âge du site.

Le repowering, la pérennité d’une centrale dans l’excellence

BayWa r.e.a ensuite été engagé par Gresham House pour entreprendre une étude détaillée du potentiel de repowering de la centrale solaire. Utilisant son expertise interne, BayWa r.e. a proposé une solution de repowering adaptée qui a pris en compte divers éléments commerciaux et de compatibilité avec les autorisations requises accordés par des autorités extérieures. La conception finale a pour vocation à atténuer les problèmes techniques potentiels tout en étant économiquement réalisable dans les limites du budget convenu. Le projet a depuis été livré avec succès, dans les délais et dans le budget, en utilisant des équipements de qualité supérieure provenant des partenariats mondiaux de BayWa r.e sur les marchés. Natasha Kumar, directrice générale, BayWa r.e. Operation Services Ltd a déclaré: «L’exploitation et la maintenance d’une centrale d’énergie renouvelable sont essentielles pour garantir son fonctionnement, son efficacité et sa pérennité dans l’excellence. L’équipe l’a démontré avec succès à Kingston Farm, et nous sommes très heureux d’avoir atteint la passionnante étape du premier projet de repowering de BayWa r.e. au Royaume-Uni. Nous sommes impatients de reproduire ce succès lors de futurs projets pour générer une énergie économique et à faible émission de carbone au Royaume-Uni. »

Un modèle financier rentable sur le long terme

À la suite de la livraison réussie du projet de Kingston Farm, BayWa r.e. travaille désormais sur d’autres projets de repowering au Royaume-Uni pour le compte de Gresham House. Bozkurt Aydinoglu, directeur des investissements chez Gresham House a ajouté: «Nous sommes ravis du résultat du projet de repowering à Kingston Farm et nous attendons avec impatience un actif optimisé en matière de performance, d’augmentation de la durée de vie de l’actif et de modèle financier rentable à long terme pour la centrale. Nous sommes également heureux de poursuivre notre partenariat avec BayWa r.e., de livrer d’autres projets de redynamisation au Royaume-Uni et de contribuer ainsi de manière significative à la décarbonisation. » En dehors du Royaume-Uni, BayWa r.e. fait également progresser les projets de repowering en Allemagne, en France et en Italie qui sont parmi les principaux marchés en Europe.