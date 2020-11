AXDIS sâ€™implante en Espagne, et donne naissance Ã  AXDIS IBERICA

Axdis poursuit son développement et s’internationalise en faisant l’acquisition du distributeur espagnol Split Mania spécialisé dans le domaine du Génie Climatique.

Groupe familial indépendant fondé en 1987 à Madrid, Split Mania est le 1er distributeur B to B spécialisé sur le marché de l’Efficacité Energétique. Fort de son positionnement National avec 23 agences, 2 centres logistiques, Split Mania a réalisé un chiffre d’affaires de 35 M€ en 2019 et met à disposition de ses 25 000 clients + de 20 000 références permettant de couvrir les marchés de la climatisation, ventilations, réfrigérations, chauffage et photovoltaïque.

L’accord signé entre AXDIS et SPLITMANIA permet de dégager de nombreuses synergies et de renforcer la position de leader de chaque entité sur son marché national. Lajos DAVAS prend la Présidence de AXDIS IBERICA et apporte sa forte expérience et ses compétences dans le domaine du Génie Climatique et des EnR. Il assurera la coordination des activités de AXDIS sur la

Péninsule Ibérique.