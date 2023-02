ZonnepanelenDelen s’associe Ã  Green Consult pour l’expansion de ses activitÃ©s en France

Acteur majeur du financement de centrales solaires photovoltaïques commerciales aux Pays-Bas, la plateforme de financement néerlandaise ZonnepanelenDelen, souhaite désormais proposer ses services aux acteurs européens du secteur photovoltaïque. Pour le marché français, Merjin van de Ven – directeur du développement international, Sven Pluut et Matthijs Olieman – les fondateurs de ZonnepanelenDelen, peuvent compter sur l’expérience du réseau de Green Consult. Cabinet de conseil dédié au secteur des énergies renouvelables fondé par Alexandre Pouteau, Green Consult accompagne depuis 2020 les développeurs et producteurs d’énergie indépendants dans le financement de leurs projets, leurs levées de fonds et leurs transactions.

« Je suis heureux d’avoir rencontré Merijn, Sven et Matthijs. Nous préparons depuis plusieurs mois le déploiement des activités de ZonnepanelenDelen en France et avons eu l’occasion d’échanger avec des acteurs du PV accompagnés par Green Consult mais pas que » confie Alexandre Pouteau. La visite au salon Energaïa leur a permis d’échanger avec de nombreux développeurs et producteurs. « Dans quelques semaines, nous pourrons les accompagner dans leurs activités avec des financements bridge dédiés au développement et à la construction de centrales. Nous allons également leur offrir la possibilité de financer ou de refinancer leurs fonds propres par des prêts mezzanine long terme » poursuit Alexandre Pouteau.

L’agilité et la volonté d’accompagner la filière permettent à ZonnepanelenDelen de proposer des solutions adaptées pour accélérer le développement de projets bénéficiant de PPA ou dont l’électricité est vendue sur le marché. Green Consult continuera à proposer ses services historiques et ambitionne de créer dans un futur proche un acteur verticalement intégré – conseil, financement et investissement.

Merijn van de Ven se dit satisfait d’avoir trouvé un partenaire à la fois professionnel et connu des acteurs français des ENR, « qui nous aide dans nos aspirations à devenir le leader européen du financement solaire. Nous croyons pleinement aux capacités de Green Consult et surtout à Alexandre pour nous aider à y arriver. Ensemble, et avec d’autres partenaires, nous pouvons accélérer la transition vers un système énergétique durable et décentralisé qui profite à tous ».