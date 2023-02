Amelle Chahbi, marraine de SOL SOLIDAIRE, Ã©voque lâ€™association dans le magazine Gala

Rayonnante et solaire, l’actrice, réalisatrice et humoriste Amelle Chahbi, à l’affiche du film Entre ses mains qui sera bientôt diffusé sur TF1, livre ses secrets beauté et bien-être dans le magazine Gala de cette semaine. En préambule, elle explique « aimer faire des choses qui font rire pour faire réfléchir… sans être donneuse de leçons !” Mais elle ne se prive pas non plus pour lancer un coup de gueule entre sa routine skincare, son parfum fétiche ou son plan Do It Yourself. Et cela donne ça : « Et pour finir, et si vous le permettez, j’ai un coup de gueule : la précarité énergétique ! C’est la raison pour laquelle je suis fière d’être la Marraine de l’association SOL SOLIDAIRE avec mon ami Jean Pascal Zadi, également Parrain. Nous soutenons leurs actions qui consistent à avoir l’ambition d’orienter des fonds privés vers le financement de projets solaires dans le logement social. » Voilà qui est dit ! Les membres fondateurs, les mécènes et les bailleurs sociaux parties prenantes de l’association SOL SOLIDAIRE sont unanimes à louer la générosité de leur ambassadrice, marraine de cœur et artiste de talent. Merci Amelle Chahbi d’avoir pris fait et cause pour cette cause au triple impact économique, social et environnemental…

www.gala.fr/beaute/beaute_de_star/amelle-chahbi-ses-10-essentiels-beaute-et-bien-etre_512451