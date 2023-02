L’OdyssÃ©e d’Energy Observer “Au sommet des Ã©nergies positives”

Les acteurs de la région AURA, de la filière hydrogène et le grand public se retrouvent en ce moment autour de l’exposition d’intérêt général pour sensibiliser aux enjeux de la transition énergétique et du développement durable. De quoi prendre un peu de hauteur vis-à-vis de la transition énergétique !

« Accueillir le village Energy Observer s’inscrit à la fois dans l’histoire et dans la logique de la station d’Avoriaz, une station qui, dès sa conception au début des années 60, s’est voulue “différente des autres” ; une station mieux intégrée dans son environnement grâce, notamment, à une approche audacieuse des mobilités. C’est de cette même audace que se réclame l’Odyssée Energy Observer qui fait escale au sommet de notre village de Morzine-Avoriaz. Un village où nous multiplions les actions pour développer et multiplier les sources d’énergies positives. Au-delà du cadre majestueux offert par cette escale à Avoriaz, au sommet des énergies positives, je souhaite que l’ensemble des animations et démonstrations proposées par le village Energy Observer nous inspirent et inspirent l’ensemble des acteurs de la montagne dans une démarche de transition devenue désormais indispensable ! » souligne Fabien Trombert, maire de Morzine.

Plan solarisation

Au cœur de cette démonstration : mettre en avant des initiatives locales de sobriété énergétique, montrer ce que le projet Energy Observer peut apporter au-delà du monde maritime et exposer des solutions bas carbone qui apportent une réponse concrète et positive à l’impératif de transition énergétique.

Pour Thierry Kovacs, Vice-président délégué à l’environnement & à l’écologie positive, Région AURA :

« Face à l’urgence climatique en montagne, il est impératif de réduire drastiquement les émissions de Gaz à effet de Serre. En mobilisant l’ensemble de ses leviers d’action – Plan Montagne II, Plan solarisation et Stratégie régionale en faveur du déploiement de la mobilité hydrogène et de l’hydrogène industrie, la Région Auvergne Rhône-Alpes compte bien être au rendez-vous, et ouvrir la voie à une écologie positive et économiquement durable dans les zones de montagne, aux côtés de l’ensemble des filières et des acteurs des territoires. »

Ce dispositif pédagogique ouvre ses portes à 1800 mètres d’altitude du 4 au 24 février, en réunissant des applications concrètes de mobilités et de systèmes électro-hydrogène avec la présence de la SERMA, d’EODev, Toyota, Caetano, Hyvia, HRS, Moonbikes, MEP74, etc.

“Tandis que notre navire laboratoire poursuit son Odyssée autour du monde et prépare son retour en France durant les Jeux Olympiques de Paris 2024, c’est dans un tout autre décor que notre équipe se mobilise ! L’objectif : exposer des solutions concrètes qui permettent de diminuer l’empreinte carbone des stations et des skieurs, et sensibiliser le plus grand nombre à la préservation d’écosystèmes uniques“, rappelle Victorien Erussard, président, capitaine et fondateur d’Energy Observer.

Mobiliser tout un écosystème

Energy Observer a déjà navigué plus de 92 000 km depuis sa mise à l’eau en 2017. Une Odyssée autour du monde autonome et sans émissions grâce au mix énergétique associant hydrogène et énergies renouvelables. Plus qu’un bateau, Energy Observer est un plaidoyer et un laboratoire de la transition énergétique, dont les innovations testées et éprouvées à bord permettent d’ouvrir les perspectives des applications sans émissions directes, en mer et à terre.

L’évènement “Au sommet des énergies positives”, dont la commune de Morzine Avoriaz est partenaire hôte, se tient dans un contexte où de nombreux pays accélèrent le développement de la filière hydrogène notamment en France, comme le rappelle Michel Delpon, ancien député et ambassadeur de France 2030 : « Dans cette course planétaire de l’urgence environnementale, la France doit devenir le premier de cordée de l’Europe et du monde entier. Ne regardons pas ailleurs car nous avons tous les atouts pour le faire afin de retrouver une croissance saine et en même temps notre confiance et notre fierté »

Des entreprises locales et des industriels français et internationaux exposeront ainsi leurs solutions de mobilité et d’applications pour offrir une perspective concrète, optimiste et innovante qui permettent de réduire les émissions directes : groupe électro-hydrogène d’EODev, station mobile de recharge hydrogène HRS, véhicule Toyota Mirai, fourgon hydrogène Hyvia, bus Caetano, motoneige électrique MEP74, snowbike électrique de MoonBikes, etc.

Pour Séverine Blot, Responsable QSE de la Société d’Exploitation des Remontées Mécaniques d’Avoriaz (SERMA) : « Pour continuer à vivre et accueillir des visiteurs en montagne, la réduction de l’empreinte carbone du domaine skiable est un enjeu majeur de la stratégie d’adaptation et d’atténuation du changement climatique. Les actions de maîtrise et de réduction des consommations déjà en place, bien que nécessaires, sont insuffisantes. L’hydrogène est une des pistes technologiques intéressantes pour une transition plus rapide. »

Avoir une vision globale des émissions directes et indirectes est déterminant lorsque l’on sait que le plus gros poste d’émissions de gaz à effet de serre d’une destination de montagne se fait en amont : le transport des visiteurs pour se rendre sur place représente plus de 50% des émissions (source : Bilan de filière Montagne réalisé par UTOPIES/ADEME en 2021).

« La violence du changement climatique nous oblige à trouver de nouvelles solutions. L’hydrogène est assurément l’une d’entre elles. Il va nous permettre de décarboner de vastes secteurs de l’économie et va également contribuer à intégrer les énergies renouvelables dans le système énergétique. L’hydrogène est synonyme de réindustrialisation dans les territoires, de création de valeur et de développement ainsi que de reconversion d’emplois. L’hydrogène permet de valoriser toutes les énergies : celles des territoires, mais également celles des hommes et des femmes qui participent à la structuration de cette nouvelle filière. Les collectivités ont saisi cette opportunité et sont un des moteurs puissants de ce déploiement. » souligne Philippe Boucly, président de France Hydrogène.

Une production audiovisuelle inédite

Si le navire laboratoire sillonne les mers à la rencontre de celles et ceux qui trouvent chaque jour des solutions durables, l’Odyssée d’Energy Observer s’inscrit au-delà du parcours du navire jusqu’en haute montagne, où la question de la transition énergétique est aussi prégnante qu’ailleurs.

La démarche globale de sobriété énergétique mise en place par la station d’Avoriaz prend le problème des émissions à bras le corps : ici les piétons prennent le pas sur les voitures, les bâtiments sont conçus pour être économes en énergie, les motoneiges s’électrifient.

Victorien Erussard est ainsi allé rencontrer des acteurs locaux qui s’engagent pour un avenir plus durable de la station, mettant en avant des solutions concrètes, qui feront l’objet d’une production audiovisuelle dédiée diffusée en exclusivité dans le village d’exposition d’Energy Observer Foundation.

Sensibiliser les plus jeunes

En tant que premier ambassadeur français des Objectifs de développement durable, l’ouverture du village d’exposition d’Energy Observer Foundation s’inscrit pleinement dans la démarche de sensibilisation portée par le fonds de dotation du projet.

Cette structure temporaire composée de deux dômes reliés par un couloir, abrite une frise conçue en collaboration avec l’ADEME. Tout autour du monde, ce village permet d’inspirer et informer élus, scolaires, étudiants et médias, de mobiliser les acteurs de la mobilité et de l’énergie et d’offrir une perspective positive, optimiste et innovante sur les enjeux pour la filière, le territoire, l’économie et la société.

De nombreux élèves de la commune de Morzine-Avoriaz sont attendus durant l’évènement pour apprendre, comprendre, appréhender et se former aux enjeux énergétiques de demain.

Encadré

Informations pratiques pour l’évènement “Au sommet des énergies positives”

Ouverture au grand public du 4 au 24 février

Horaires : de 10h à 18h

Des visites guidées avec des membres d’Energy Observer sont prévues

Lieu : 430 Rte de l’Accueil, 74110 MORZINE AVORIAZ