Zilo Ã‰nergie lÃ¨ve des fonds pour dÃ©mocratiser le photovoltaÃ¯que en toiture via lâ€™abonnement solaire

Créée fin 2023, la start-up Zilo Énergie apporte une solution inédite en France en proposant des centrales solaires sans investissement financier préalable. Fondé sur une offre d’abonnement, ce nouveau modèle séduit à la fois par son approche innovante et sa facilité de mise en œuvre. Pour accentuer son développement, la start-up vient de lever 2 millions d’euros !

Comment décarboner l’énergie sans faire porter ce coût aux consommateurs déjà impactés par la hausse des prix ? Le recours au solaire est une évidence pour de nombreux foyers et entreprises. Mais l’investissement nécessaire à l’installation d’une toiture solaire est un obstacle majeur. Zilo Énergie lève ce frein depuis cette année avec une offre tout-en-un d’abonnement d’autoconsommation solaire inédite en France.

« Zilo Énergie libère les clients de tout investissement initial »

Son principe ? Déployer et piloter une centrale solaire sur le toit de ses clients sans frais d’installation. Le client souscrit à un abonnement mensuel adapté à ses besoins donnant accès à l’énergie produite. Ce service fournit une solution clé en main et un accompagnement sur mesure, assurant la performance de la centrale et garantissant des économies dès la première année. Zilo Énergie veille scrupuleusement aux critères d’éligibilité technique et de rentabilité pour garantir une satisfaction client au cœur de ses priorités. La mission de Zilo Énergie est ainsi de faire de chaque toit une source d’énergie verte et accessible.

“Si le solaire est une évidence, seulement 5% des toitures éligibles sont équipées en France. Pour faciliter l’accès à cette énergie, la démocratiser et massifier son déploiement, il faut des solutions innovantes. Nous avons conçu une offre d’abonnement qui permet à chacun de mettre à contribution son toit pour participer ensemble à la transition énergétique, sans la complexité et les frais qui vont avec. Zilo Énergie libère ainsi les clients de tout investissement initial, du suivi des travaux, et leur permet en outre de se protéger des fluctuations des prix de l’électricité » précisent les trois co-fondateurs, Chloé Roubach, Philippine Roy et Florian Guinet.

Une demande soutenue en seulement quelques mois

Preuve de l’attente du marché, Zilo Énergie a reçu plus de 1000 demandes d’études solaires. L’abonnement, sans apport ni emprunt, est la formule gagnante pour passer au solaire selon la start-up qui annonce une centaine d’abonnés d’ici fin 2024 et en prévoit plus de 500 nouveaux en 2025.

« Le solaire est en plein boom et les Français ont une opinion très positive de cette énergie, l’objectif de Zilo Énergie est de les aider à s’équiper. L’engouement est palpable et avec 4 millions de toitures à aménager en France, nous sommes au tout début d’une véritable transformation de notre paysage énergétique » se réjouissent les co-fondateurs.

La confiance des investisseurs

Afin de financer ses premiers projets et d’assurer sa croissance, Zilo Énergie a récemment bouclé une levée de fonds (seed) de 2 millions d’euros. Cette levée est réalisée auprès de Sys ENR Investissement, du fond 50 Partners Capital Impact et du Climate Club. La jeune pousse est également accompagnée par des business angels réputés du secteur, tels que Arnaud Guyot (fondateur de Vol-V) et Thierry Roussel (fondateur de Direct Energie). Elle fait partie en outre des programmes d’accompagnement de la Station F, 50 Partners Impact et Act for Impact par BNP Paribas x EDHEC. Ces fonds permettront de poursuivre le déploiement de l’offre de Zilo Énergie sur le marché du solaire résidentiel et commercial. « Cette levée nous donne les moyens de faire connaître notre modèle disruptif au grand public et de concrétiser notre vision : bâtir collectivement la plus grande centrale solaire fractionnée de France », conclut Chloé Roubach, présidente de Zilo Énergie.