Solarcoop ouvre son centre de formation aux mÃ©tiers du photovoltaÃ¯que dans la rÃ©gion lyonnaise

Face aux enjeux énergétiques, la demande d’installations photovoltaïques est en pleine expansion en France : au 30 juin 2024, la France comptait 1 010 481 installations photovoltaïques, avec une puissance totale de 22 172 MW, soit une augmentation de 13 % en nombre d’installations et de 10 % en puissance par rapport au 31 décembre 2023. Une manne pour les éco-délinquants de plus en plus nombreux. Pour pallier cette éco-délinquance, un remède : la formation !

Pour multiplier le nombre d’installateurs de confiance, Solarcoop, coopérative citoyenne pionnière dans le photovoltaïque disposant de plus de 100 installateurs partenaires, lance son centre de formation aux métiers du photovoltaïque dans la région lyonnaise. Dirigé par Olivier Verdeil et fort de formateurs experts du secteur comme Gérard Moine, il dispense des formations professionnelles certifiées.

« Nos premières formations dès la fin du mois de novembre 2024 »

La DGCCRF a enregistré une hausse significative des signalements d’éco-délinquants effectués par des particuliers : 30 000 en 2024. Ce chiffre alarmant souligne l’ampleur croissante des arnaques liées à la transition écologique. Pour pallier ce problème et développer un réseau d’installateurs de confiance dans le photovoltaïque, Solarcoop ouvre son centre de formation. A destination des professionnels et des candidats souhaitant rejoindre la filière du photovoltaïque, ces formations mêlant apports théoriques et mise en œuvre pratique, ont une durée de 1 jour à plusieurs semaines selon les thématiques et les profils des apprenants. « La demande de formation professionnelle est forte dans le domaine du photovoltaïque. Créer ce centre de formation au sein de la coopérative Solarcoop est une réponse cohérente pour répondre aux besoins de montée en compétence de nos installateurs partenaires comme à tous les professionnels du secteur qui partagent nos valeurs de qualité. Nous venons d’obtenir notre certification Qualiopi ce qui nous permet de proposer nos premières formations dès la fin du mois de novembre 2024. Le catalogue sera ensuite enrichi début 2025 » explique Olivier Verdeil, responsable du pôle formation de Solarcoop, ayant 25 ans d’expérience en ingénierie et formation professionnelle dans la conception, l’installation, la supervision, la maintenance, l’audit et le sapitage de systèmes photovoltaïques.

Des formations pensées pour refléter la réalité et la diversité du terrain

Dès son arrivée chez Solarcoop, Olivier Verdeil a travaillé à la mise en place d’une ingénierie pédagogique progressive et complète :

une mise à niveau pour les nouveaux entrants via une série de formations sur les “indispensables” sur l’électricité / le gisement solaire / l’effet photovoltaïque / les différentes technologies et innovations photovoltaïques / la charpente / la couverture et l’étanchéité,

le passage des habilitations obligatoires (électriques et travaux en hauteur),

la montée en compétences spécifiques (démarches administratives, conception, installation & pratique du geste, exploitation et maintenance, …),

la validation d’un parcours de formation long (400 à 600 heures), rassemblant les principales formations, permettant d’obtenir toutes les compétences d’un technicien supérieur « photovoltaïcien ».

Encadré

Une équipe de formateurs expérimentés en photovoltaïque

Ces formations sont animées par des spécialistes des énergies renouvelables et du photovoltaïque, possédant un retour d’expérience significatif, dont parmi d’autres :

Gérard Moine : Après 40 ans d’expérience dans la conception,

l’installation, le suivi et la maintenance de systèmes photovoltaïques (PhotoWatt, gestionnaire Enelec, Solélec Rhône-Alpes, Total-Energie, Transénergie), il fait partie des rares professionnels du photovoltaïque récompensés par le ministère de la Transition Énergétique. Il a reçu le grade de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite en mai 2024. Il s’est aussi engagé dans le milieu associatif en devenant en 2012 le Président de l’association Solaire Sans Frontières, qui œuvre pour les populations en précarité énergétique dans les pays du Sud. Il est également l’auteur de plusieurs guides de l’ADEME sur le photovoltaïque et du livre L’électrification solaire photovoltaïque aux éditions Observ’ER.