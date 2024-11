Le portail â€˜â€™CompÃ©tences Ã‰nergiesâ€™â€™ met en Ã©vidence les importants besoins de recrutement des entreprises du secteur

Le site www.competencesenergies.com a été repensé pour recenser et mettre en valeur les milliers d’offres d’emplois des entreprises du secteur de l’énergie. Quotidiennement, le compteur des offres se met à jour et affiche le résultat : en moyenne 15 000 emplois à pourvoir !

Choisir le secteur de l’énergie, c’est s’assurer de trouver un emploi… Les entreprises sont en forte demande. Leur défi, c’est bien de le faire savoir aux personnes en recherche d’un premier contrat, d’un nouveau poste ou d’une reconversion, mais aussi aux jeunes en quête d’un contrat d’alternance.

Des emplois durables, passionnants et attractifs

Notre pays affiche encore un taux de chômage à 7,5 % de la population active au premier trimestre 2024 alors que les entreprises de l’énergie recrutent ! Il y a trois ans, les acteurs de la filière se sont engagés dans une démarche d’anticipation, de sécurisation et de développement des compétences des salariés à travers un EDEC (accord-cadre d’Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences) conclu entre l’État et les branches professionnelles.

Le portail web www.competencesenergies.com a donc été créé pour répertorier toutes les offres d’emplois dans les métiers de l’énergie disponibles sur tous les sites des entreprises mais aussi les plateformes de recrutement. L’objectif : simplifier les recherches, montrer le dynamisme d’un secteur qui embauche à tous les niveaux de compétences et de formations pour des emplois durables, passionnants et attractifs. Le site explique toutes les technologies et les savoir-faire mis en œuvre pour la production de l’énergie, le transport et le stockage, la distribution, la commercialisation et la vente et aussi les services énergétiques, les équipements et les installations. Par exemple, pour cette dernière activité, sur la décennie à venir, le besoin d’embauches supplémentaires est vraiment important, de l’ordre de 50 000 salariés, soit un doublement des effectifs. Ceci à tous les niveaux de formation, de techniciens à ingénieurs.

L’énergie est un secteur essentiel et prometteur, avec près de 400 000 emplois d’ici 2030

En effet, nos activités économiques et nos loisirs ne peuvent pas se passer d’énergie : pour les transports, les logements, les commerces, les bureaux, les industries, l’agriculture. Il faut aussi innover pour trouver des nouvelles sources d’énergies renouvelables, tout en continuant d’entretenir les réseaux et les matériels existants. La diversité des métiers proposés par des entreprises de toutes tailles est vraiment importante et permet d’exercer des activités sur tout le territoire mais aussi à l’étranger. Le site accueille des nouveautés comme la mise en avant des offres d’alternance afin d’inciter les plus jeunes à aussi rejoindre ces métiers en forte tension. Un kit de communication avec des modèles d’affiches, brochures et d’autres outils est à disposition de tous pour faire la promotion de cette plateforme auprès de tous les publics en recherche d’emploi.

Accroitre la visibilité des offres d’emplois pour dynamiser notre économie

Une campagne sur Google et les réseaux sociaux Linkedin et TikTok est initiée dès depuis quelques jours pour développer encore d’avantage la visibilité de cette plateforme incontournable. Elle s’inscrit pleinement dans l’élan de communication de la campagne « Avec l’industrie » menée par l’Opco2i, l’opérateur de compétences de l’industrie au service des entreprises et salariés du secteur qui regroupe 32 branches professionnelles signataires de 11 accords de formation professionnelle.