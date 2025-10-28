Zilo Ã‰nergie concrÃ©tise le premier parc solaire sur abonnement avec 6 millions dâ€™euros de financement

Zilo Ã‰nergie, la startup franÃ§aise pionniÃ¨re de lâ€™abonnement dâ€™autoconsommation solaire en France, a dÃ©ployÃ© plus de la moitiÃ© de son premier portefeuille de projets prÃ©voyant la construction de 500 toitures photovoltaÃ¯ques. Pour accompagner cette croissance rapide, elle vient de finaliser le financement de son premier parc solaire sur abonnement grÃ¢ce Ã une deuxiÃ¨me collecte de 2 millions dâ€™euros sur la plateforme Enerfip, portant son financement total Ã 6 millions dâ€™euros.

Â

FondÃ©e en 2023, Zilo Ã‰nergie joue un rÃ´le clÃ© dans la transition Ã©nergÃ©tique de proximitÃ©, en dÃ©mocratisant lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™Ã©nergie solaire. Son modÃ¨le innovant, un abonnement solaire clÃ© en main, accessible et sans investissement initial, permet Ã chaque foyer de produire et autoconsommer sa propre Ã©nergie verte, tout en rÃ©duisant sa facture dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ¨s la premiÃ¨re annÃ©e. Ce service permet le dÃ©ploiement dâ€™une Ã©nergie dÃ©centralisÃ©e, rÃ©duisant la pression sur le rÃ©seau de distribution, tout en valorisant les toitures individuelles via une gestion mutualisÃ©e et optimisÃ©e.

Une forte traction commerciale

Une solution qui sÃ©duit de plus en plus de familles et de T/PME, dans un contexte dâ€™incertitude sur les prix de lâ€™Ã©nergie et de volontÃ© dâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique. En un an, Zilo Ã‰nergie a gagnÃ© plus de 300 clients et connaÃ®t actuellement une trÃ¨s forte accÃ©lÃ©ration : +140% depuis le mois de juillet. Une dynamique qui sâ€™explique par lâ€™attractivitÃ© de son offre de service simplifiÃ©e et une technologie robuste de pilotage Ã©nergÃ©tique et de monitoring, apportant un accompagnement sur-mesure pour ses clients et partenaires. La sociÃ©tÃ©, accompagnÃ©e par des acteurs de rÃ©fÃ©rence de lâ€™investissement Ã impact et des ENR â€“ 50 Partners Impact, Arnaud Guyot (Vol-V) et Thierry Roussel (Direct Energie) â€“ est soutenue par un solide rÃ©seau de partenaires installateurs locaux maillant tout le territoire. Lâ€™abonnement Zilo Ã‰nergie fait florÃ¨s sur un marchÃ© de plus de 5 milliards dâ€™euros en France et plus de 60 milliards en Europe, occupant dÃ©sormais une position dÃ©terminante sur lâ€™un des relais de croissance majeurs de la transition Ã©nergÃ©tique.

Une communautÃ© dâ€™investisseurs acteurs de la transition

AprÃ¨s une premiÃ¨re tranche de 2 millions dâ€™euros clÃ´turÃ©e sur Enerfip en dÃ©but dâ€™annÃ©e, et une levÃ©e de fonds de 2 millions en 2024, cette nouvelle opÃ©ration obligataire a permis de lever 2 millions supplÃ©mentaires pour le dÃ©ploiement du premier parc solaire du groupe. Au total, ce sont 6 millions dâ€™euros de capacitÃ©s de financement dÃ©sormais mobilisÃ©s pour soutenir la croissance et lâ€™accÃ©lÃ©ration de Zilo Ã‰nergie. Â« Nous avons crÃ©Ã© Zilo Ã‰nergie pour faire de chaque toit une source dâ€™Ã©nergie verte. Nous croyons aussi dans le pouvoir de la communautÃ© pour avoir un impact durable. Cette collecte prouve que chacun peut agir pour la transition, via sa toiture ou son Ã©pargne. Chaque euro contribue directement Ã la construction et la gestion de toitures solaires partout en France Â» dÃ©clarent ChloÃ© Roubach, Philippine Roy et Florian Guinet, co-fondateurs de Zilo Ã‰nergie.

Â

10 000 installations sous gestion Ã la fin de lâ€™annÃ©e 2027

Les capitaux levÃ©s seront allouÃ©s Ã lâ€™acquisition des centrales solaires et Ã la gestion du premier vÃ©hicule dÃ©diÃ©. Zilo Ã‰nergie concrÃ©tise ainsi sa vision : appliquer les standards du financement dâ€™infrastructures Ã une gÃ©nÃ©ration dâ€™actifs solaires locaux, au service dâ€™une transition Ã©nergÃ©tique rÃ©ellement distribuÃ©e. Ce modÃ¨le, dÃ©jÃ plÃ©biscitÃ© chez nos voisins europÃ©ens, a transformÃ© des millions de foyers en producteurs dâ€™Ã©nergie : Zilo Ã‰nergie en fait dÃ©sormais une rÃ©alitÃ© franÃ§aise. La startup entend accÃ©lÃ©rer le rythme de ses dÃ©ploiements avec 10 000 installations sous gestion Ã la fin de lâ€™annÃ©e 2027 et dÃ©finir ainsi le standard de l’abonnement solaire.

Un intÃ©rÃªt grandissant pour le modÃ¨le

Cette levÃ©e confirme lâ€™intÃ©rÃªt grandissant des investisseurs pour le modÃ¨le de Zilo Ã‰nergie, combinant rentabilitÃ©, impact positif et scalabilitÃ©. Alors que lâ€™entreprise prÃ©pare ses prochaines Ã©tapes de dÃ©veloppement, notamment lâ€™ouverture Ã de nouveaux partenaires financiers de long terme, le momentum est particuliÃ¨rement favorable pour les acteurs souhaitant sâ€™engager durablement dans la transition Ã©nergÃ©tique. Â« Nous sommes ravis dâ€™accompagner Zilo Ã‰nergie, une entreprise innovante qui repense le modÃ¨le du photovoltaÃ¯que rÃ©sidentiel. Leur succÃ¨s illustre lâ€™Ã©mergence dâ€™une nouvelle gÃ©nÃ©ration dâ€™acteurs franÃ§ais capables dâ€™allier impact et performance, et de sâ€™affranchir du contexte rÃ©glementaire parfois instable Â» dÃ©clare Simon ThÃ©bault, responsable des financements obligataires chez Enerfip.