Fille de lâ€™annÃ©e pour Time, Rebecca Young invente la couverture solaire pour sans-abris avec le soutien de Thales

Il nâ€™y a pas dâ€™Ã¢ge pour changer le monde. Rebecca Young, jeune fille de 12 ans originaire de Glasgow, compte parmi les 10 Â«Â filles de lâ€™annÃ©e 2025Â Â» nommÃ©es par le magazine Time. Emue par le quotidien de nombreux sans-abris meurtris par les frimas humides Ã©cossais. Son inventionÂ ? Une couverture thermique alimentÃ©e Ã lâ€™Ã©nergie solaire capable de chauffer 8 heures pendant la nuit.

Ã€ seulement 12 ans, la bien nommÃ©e collÃ©gienne Rebecca Young vient dâ€™inventer un objet qui pourrait bien rÃ©volutionner le quotidien des sans-abriÂ : une couverture thermique alimentÃ©e chaque jour par lâ€™Ã©nergie solaire, intÃ©grÃ©e Ã un sac Ã dos, et capable de fournir jusquâ€™Ã 8 heures de chaleur pendant la nuit.

Lâ€™invention a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e dans le cadre du concours national britannique UK Primary Engineer, rÃ©servÃ© aux adolescents, oÃ¹ Rebecca Young a triomphÃ© parmi les 70 000 autres participants, remportant, outre une mÃ©daille dâ€™argent, la mÃ©daille de fÃ©licitations par vote du public. La philosophieÂ de cette jeune fille qui abhorre les inÃ©galitÃ©s et fait preuve dâ€™une forte empathie : Â« Je pense quâ€™il y a un message trÃ¨s important pour tout jeuneÂ : il faut rÃ©flÃ©chir Ã ce qui lâ€™intÃ©resse et poursuivre ses rÃªves. Si vous voyez un problÃ¨me que vous pensez pouvoir le rÃ©soudre, vous pouvez agir. Et quoi que vous fassiez, vous devez toujours suivre votre propre chemin vers ce que vous souhaitez accomplir.Â Â»

Une couverture chauffante un peu particuliÃ¨re

Son projet a tant sÃ©duit par son inventivitÃ© que la sociÃ©tÃ© dâ€™ingÃ©nierie Thales a aidÃ© la jeune fille Ã dÃ©velopper son projet et Ã peaufiner le design de ses sacs. Le prototype mis au point par Thales estÂ alimentÃ© par un petit panneau solaire et une batterie de la taille dâ€™un smartphone, choisis spÃ©cifiquement pour minimiser son poids. Lâ€™Ã©quipe de conception indique avoir accordÃ© une attention particuliÃ¨re Ã chaque dÃ©tail, afin que les idÃ©es de Rebecca soient bien prises en compte. Tout au long du processus de production, lâ€™Ã©tudiante serait intervenue pour donner ses idÃ©es et retours. Leur objectif Ã©tant de faire en sorte que la couverture chauffante soit facile Ã transporter et la plus lÃ©gÃ¨re possible, tout en offrant diffÃ©rents niveaux de chaleur. ConÃ§ue pour se replier dans un sac Ã dos, celle-ci utilise des fils de cuivre, des cadres flexibles pour la portabilitÃ© et, bien entendu, des panneaux solaires pour lâ€™alimentation. Ã€ noter que la premiÃ¨re version du prototype a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©e Ã lâ€™Innovation School de la Kelvinside Academy, oÃ¹ Rebecca Young a pu constater le rÃ©sultat concret de son idÃ©e. Thales a dÃ©jÃ distribuÃ© 30 prototypes, prÃ©voyant dâ€™en produire 120 de plus prochainement. Et Rebecca de montrer une nouvelle facette dâ€™un solaire socialement responsable. De quoi faire le Une du TimeÂ !