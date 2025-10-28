GreenYellow booste son activitÃ© solaire en Pologne avec un plan dâ€™investissement de 100 Mâ‚¬ dÃ©diÃ© aux entreprises C&I

GreenYellow, filiale du groupe Ardian, accÃ©lÃ¨re son dÃ©veloppement en Europe et confirme ses ambitions en Pologne, un marchÃ© en pleine croissance. Depuis 2022, dans un contexte oÃ¹ la transition Ã©nergÃ©tique est devenue Ã la fois une nÃ©cessitÃ© et un levier de compÃ©titivitÃ©, GreenYellow Polska dÃ©ploie 129MWc de puissance photovoltaÃ¯que. Lâ€™entitÃ© annonce un plan dâ€™investissement de 100 millions dâ€™euros pour Ã©tendre son offre avec des programmes dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et le stockage dâ€™Ã©nergie.

Depuis son arrivÃ©e en Pologne en 2022, GreenYellow Polska a connu une croissance soutenue grÃ¢ce Ã un portefeuille en expansion de projets photovoltaÃ¯ques. En seulement trois ans, lâ€™entreprise a su convaincre des acteurs de premier plan tels queÂ Biedronka,Â Decathlon Polska,Â Orange Polska ou C.M.C.Â qui lui ont confiÃ© des projets structurants pour bÃ©nÃ©ficier dâ€™une Ã©nergie verte, locale et compÃ©titive, afin de renforcer leur indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique et rÃ©duire leur empreinte carbone sans investissement initial.

Une implantation rÃ©ussie et une croissance rapide

GreenYellow met volontiers en avant quelques exemples des projets de solarisation emblÃ©matiques au service de la dÃ©carbonationÂ :

Biedronka, leader de la grande distribution en Pologne avec plus de 3 800 magasins :

Plus de 1 500 centrales photovoltaÃ¯ques dÃ©jÃ mises en service en 2024 par GreenYellow Polska, reprÃ©sentant 73,5 MWc de capacitÃ© installÃ©e et 70 GWh de production annuelle, en autoconsommation solaire.

Objectif fin 2025 : plus de 2 300 installations pour uneÂ capacitÃ© installÃ©e de plus de 100 MWc et environ 100 GWh de production annuelle, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique de 40 000 habitants.

Ce projet, menÃ© dans des magasins en exploitation, est adossÃ© Ã unÂ contrat de 15 ans.

Decathlon Polska, filiale du groupe franÃ§ais spÃ©cialisÃ© dans la fabrication dâ€™articles de sport et de loisirsÂ :

DÃ©ploiement dâ€™un projet de solarisation dâ€™uneÂ capacitÃ© installÃ©e de 3 MWcÂ dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques installÃ©es sur 14 magasins rÃ©partis dans 12 villes, le tout gÃ©nÃ©rant uneÂ production annuelle de 3 GWh, basÃ© sur le modÃ¨le innovant dâ€™un contratÂ Photovoltaics-as-a-Service (PVaaS).

Ainsi, Decathlon Polska bÃ©nÃ©ficie dâ€™une Ã©nergie solaire 100 % autoconsommÃ©e, sans investissement initial. GreenYellow assure la gestion complÃ¨te des infrastructures pendantÂ 15 ans. Ce projet permet Ã Decathlon dâ€™Ã©viter plus deÂ 2 000 tonnes de COâ‚‚ par an, contribuant directement Ã ses objectifs de dÃ©carbonation.

Orange Polska, gÃ©ant polonais des tÃ©lÃ©communicationsÂ :

Solarisation du Data Hub de Varsovie, lâ€™un des plus importants data center de Pologne avec une centrale solaire en toiture deÂ 300 kW, produisant 250 MWh par an, soitÂ 5 000 MWh sur la durÃ©e du contrat de 20 ans en modÃ¨le PVaaS.

CMC Sp. z o.o., leader europÃ©en de la fabrication de palettes en bois certifiÃ©es :

Solarisation de son site de production dâ€™AndrychÃ³w avec uneÂ centrale photovoltaÃ¯que en toiture de 653 kWp, composÃ©e de 1 500 panneaux de derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration sur 3 000 mÂ²,Â produisant 689 MWh par anÂ et Ã©vitant plus deÂ 355 tonnes de COâ‚‚ chaque annÃ©e.

Lâ€™installation, financÃ©e et opÃ©rÃ©e par GreenYellow Polska en modÃ¨le PVaaS, couvrira une partie des besoins propres du site, notamment pour les procÃ©dÃ©s Ã©nergivores de sÃ©chage du bois.

Au-delÃ du solaire : un portefeuille complet dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique Ã dÃ©velopper pour dÃ©carboner et Ã©lectrifier les usages afin de rester compÃ©titif

GreenYellow Polska propose dÃ©sormais desÂ solutions intÃ©grÃ©es pour Ã©lectrifier les usages et dÃ©carbonerÂ les process : HVAC, production de chaleur et de froid, vapeur, cogÃ©nÃ©ration, chaleur renouvelableâ€¦ Ces solutions sâ€™adressent en prioritÃ© aux secteurs de lâ€™agroalimentaire, de la grande distribution, de lâ€™industrie lourde et de lâ€™automobile. GrÃ¢ce Ã sesÂ modÃ¨les innovants Energy as-a-Service (UaaS, EaaS, CPE),Â GreenYellow prend en charge la modernisation ou le remplacement et lâ€™exploitation des Ã©quipements Ã©nergÃ©tiques, en garantissant performance et disponibilitÃ©, sans immobilisation de capital pour ses clients. GreenYellow prend ainsi en charge le risque sur la rentabilitÃ© du projet et transforme des postes Ã©nergÃ©tiques en services externalisÃ©s, pilotÃ©s et optimisÃ©s.

Ã€ ce jour, plus de 3 500 contrats dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©s par GreenYellow dans le monde.

EncadrÃ©

Une stratÃ©gie europÃ©enne au service de la Pologne

Le groupe prÃ©voit dâ€™investir en PologneÂ 100 millions dâ€™euros de CAPEX sur les trois prochaines annÃ©es, afin de renforcer sa capacitÃ© installÃ©e et dâ€™Ã©largir son portefeuille de clients stratÃ©giques, avec des solutions dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et de stockage dâ€™Ã©nergie. Pour accompagner cette croissance, en parallÃ¨le des projets organiques, GreenYellow reste Ã©galement attentive Ã dâ€™Ã©ventuelles opportunitÃ©s de fusions-acquisitions afin dâ€™accÃ©lÃ©rer son dÃ©veloppement. Dans un pays oÃ¹ plus de 54 % de lâ€™Ã©lectricitÃ© est encore produite Ã partir du charbon, GreenYellow Polska ambitionne dâ€™accompagner les entreprises polonaises vers une Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e, locale et compÃ©titive.Â Lâ€™arrivÃ©e en avril dernier de Dominik Radziwill, dirigeant expÃ©rimentÃ© au parcours reconnu dans la finance et les affaires,Â en tant que Chairman non-exÃ©cutif et membre indÃ©pendant du conseil de surveillance, renforce par ailleurs la gouvernance et la capacitÃ© dâ€™ancrage local de GreenYellow Polska, tout en bÃ©nÃ©ficiant de lâ€™expertise internationale du groupe. Â« La Pologne se trouve Ã un tournant de sa transition Ã©nergÃ©tique. Notre plan dâ€™investissement, supÃ©rieur Ã 80 millions dâ€™euros, a un objectif clair : offrir aux entreprises un accÃ¨s Ã une Ã©nergie propre, locale et compÃ©titive grÃ¢ce Ã des solutions innovantes et intÃ©grÃ©es. Nous disposons de la puissance du groupe GreenYellow et de lâ€™expertise de nos Ã©quipes locales pour concrÃ©tiser cette ambition avec succÃ¨s. Â»Â prÃ©ciseÂ Dominik Radziwill, Chairman non-exÃ©cutif de GreenYellow Polska.