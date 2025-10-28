Des tests indÃ©pendants confirment la rÃ©sistance Ã  lâ€™ombrage supÃ©rieure des modules HPBC 2.0 versus la technologie TOPCon

Le HPBC 2.0 de LONGi prÃ©sente un contrÃ´le supÃ©rieur des points chauds avec des tempÃ©ratures jusquâ€™Ã 60 Â°C infÃ©rieures Ã celles de TOPCon dans le test de performance anti-ombrage TÃœV. Des rÃ©sultats sans Ã©quivoqueÂ !

La technologie HPBC 2.0 (Hybrid Passivated Back Contact) de LONGi a obtenu des rÃ©sultats exceptionnels lors des tests de performance anti-ombrage menÃ©s par TÃœV Rheinland, un organisme de certification mondialement reconnu. Lors dâ€™essais comparatifs avec les modules TOPCon, HPBC 2.0 a dÃ©montrÃ© un comportement thermique et un contrÃ´le des points chauds nettement meilleurs, confirmant ainsi sa fiabilitÃ© et sa stabilitÃ© supÃ©rieures dans des conditions dâ€™ombrage. La technologie avancÃ©e de cellule de contact arriÃ¨re est appliquÃ©e dans la sÃ©rie de modules Hi-MO X10 de LONGi. Dans des conditions dâ€™ombrage identiques, la tempÃ©rature locale des modules TOPCon dÃ©passait 160 Â°C, tandis que le module HPBC 2.0 maintenait une tempÃ©rature de crÃªte beaucoup plus basse dâ€™environ 100 Â°C, ce qui reprÃ©sente une diffÃ©rence maximale de 77 Â°C. Les tests ont Ã©galement montrÃ© que les modules HPBC 2.0 subissaient une attÃ©nuation de puissance nettement infÃ©rieure Ã celle des produits TOPCon dans les mÃªmes conditions, confirmant un contrÃ´le supÃ©rieur des points chauds, une rÃ©sistance Ã lâ€™ombrage et une fiabilitÃ© Ã long terme.

Les donnÃ©es de terrain confirment les performances constantes de la technologie HPBC 2.0 de LONGi

La tolÃ©rance dâ€™ombrage amÃ©liorÃ©e des modules Hi-MO X10 de LONGi dÃ©montre dÃ©jÃ des avantages mesurables dans les applications commerciales et industrielles du monde entier. Chez Shanghai AB Food & Beverages Limited, le producteur de la marque Ovaltine, les modules Hi-MO X10 ont Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ©s pour une installation sur le toit de 670 kW. MalgrÃ© lâ€™environnement dâ€™ombrage complexe causÃ© par les conduits de ventilation et les paratonnerres, le projet a atteint des performances stables, rÃ©duisant les coÃ»ts dâ€™Ã©lectricitÃ© de plus de 870 000 yuans (environ 105 000 â‚¬) par an. En ThaÃ¯lande, une centrale photovoltaÃ¯que de 974 kW dÃ©veloppÃ©e par LONGi et PPE Solar pour Chumponwarin Part., Ltd. a montrÃ© des rÃ©sultats tout aussi positifs. MÃªme pendant la saison des pluies, le systÃ¨me Ã©conomise environ 400 000 bahts thaÃ¯landais (environ 10 000 â‚¬) par mois, soit lâ€™Ã©quivalent de 20 % des dÃ©penses dâ€™Ã©lectricitÃ© de lâ€™installation.

La technologie de contact arriÃ¨re de LONGi soutient un dÃ©veloppement de haute qualitÃ© dans lâ€™industrie photovoltaÃ¯que

En combinant un rendement Ã©nergÃ©tique plus Ã©levÃ©, une fiabilitÃ© accrue et une sÃ©curitÃ© supÃ©rieure, les modules HPBC 2.0 de LONGi contribuent Ã rÃ©duire le coÃ»t actualisÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ© (LCOE) et Ã amÃ©liorer les retours sur investissement pour les propriÃ©taires de centrales Ã©lectriques. Les rÃ©sultats vÃ©rifiÃ©s par TÃœV Rheinland soulignent encore la maturitÃ© technique et le potentiel commercial de la technologie Back Contact (BC) dans des environnements dâ€™application complexes.