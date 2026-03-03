Zendure prÃ©sente ses solutions de stockage solaire au salon Open Energies 2026

Zendure, pionnier mondial des systÃ¨mes de gestion de lâ€™Ã©nergie domestique plug-in (HEMS), participera Ã lâ€™Ã©dition 2026 du salon Open Energies, qui se tiendra les 10 et 11 mars Ã Eurexpo Lyon. Â

Rendez-vous de rÃ©fÃ©rence pour les professionnels des Ã©nergies renouvelables, Open Energies sera lâ€™occasion pour Zendure de prÃ©senter ses derniÃ¨res innovations de la gamme SolarFlow, conÃ§ues pour optimiser lâ€™autoconsommation, amÃ©liorer la gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie domestique et rÃ©duire la dÃ©pendance au rÃ©seau Ã©lectrique.

Sur son stand 6.2E06 (Galerie 7), Zendure mettra Ã lâ€™honneur ses solutions phares et proposera des dÃ©monstrations des produits suivants :

SolarFlow 2400 Pro : une solution hautes performances pensÃ©e pour les installations solaires Ã forte puissance, offrant Ã©volutivitÃ© et gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie.

SolarFlow 2400 AC+ : une solution premium de stockage en couplage AC, idÃ©ale pour moderniser les systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques rÃ©sidentiels existants.

SolarFlow 1600 AC+ : une solution de stockage intelligente et accessible, destinÃ©e aux particuliers souhaitant entrer dans lâ€™univers du stockage solaire avec un investissement maÃ®trisÃ©.

Les modÃ¨les SolarFlow 2400 Pro et SolarFlow 2400 AC+ proposent des systÃ¨mes de stockage Ã©volutifs et intelligents permettant dâ€™optimiser lâ€™autoconsommation, de maximiser lâ€™utilisation de lâ€™Ã©nergie solaire produite et de limiter le recours au rÃ©seau public. Dâ€™autres solutions seront Ã©galement prÃ©sentÃ©es, notamment SolarFlow 2400 AC et SolarFlow 800 Plus, illustrant la richesse et la complÃ©mentaritÃ© de lâ€™Ã©cosystÃ¨me Zendure.