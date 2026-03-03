TotalEnergies s’associe Ã  AllianzGI pour dÃ©velopper 800 MW de projets de stockage par batteries en Allemagne

Dans le cadre de son dÃ©veloppement dans l’Ã©lectricitÃ© en Allemagne, TotalEnergies a signÃ© un accord avec Allianz Global Investors (AllianzGI) pour la cession de 50% d’un portefeuille de 11 projets de stockage par batteries d’une capacitÃ© totale de 789 MW â€“ 1628 MWh. Avec cet accord, les partenaires investiront 500â€¯millions d’euros dans des infrastructures Ã©nergÃ©tiques cruciales pour l’Allemagne, dont 70â€¯% seront financÃ©s par de la dette.

PrÃ¨s de 800MW de stockage d’ici 2028â€¦

Ces 11 projets rÃ©partis sur l’ensemble du territoire allemand ont Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ©s par Kyon Energy, filiale de TotalEnergies et seront tous opÃ©rationnels d’ici 2028. La majoritÃ© d’entre eux utiliseront des batteries de derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration fournies par Saft, filiale de TotalEnergies et spÃ©cialiste mondial dans les batteries haute technologie. TotalEnergies restera opÃ©rateur des actifs. Â«Â Nous nous rÃ©jouissons d’accueillir Allianz, partenaire de tout premier plan en Allemagne, au capital de 11 de nos projets de stockage par batteries reprÃ©sentant une capacitÃ© totale de prÃ¨s de 800 MW. ConformÃ©ment Ã notre business model, cette transaction nous permet d’optimiser notre allocation de capital dans nos activitÃ©s d’Ã©lectricitÃ© intÃ©grÃ©e et contribue Ã amÃ©liorer la rentabilitÃ© du secteur. Cette opÃ©ration conforte notre dynamique de dÃ©veloppement en Allemagne, le plus grand marchÃ© d’Ã©lectricitÃ© d’Europe, oÃ¹ nous dÃ©ployons notre stratÃ©gie clean firm power, comme en tÃ©moigne le rÃ©cent PPA signÃ© avec Airbus pour 200 MW Â», a dÃ©clarÃ© StÃ©phane Michel, directeur gÃ©nÃ©ral Gas, Renewables & Power chez TotalEnergies.

â€¦pour soutenir le dÃ©veloppement des renouvelables en Allemagne

Avec ces projets, TotalEnergies et Allianz contribueront directement Ã la rÃ©silience du systÃ¨me Ã©lectrique allemand, en rÃ©duisant les congestions et en apportant une flexibilitÃ© nÃ©cessaire Ã l’essor rapide des Ã©nergies renouvelables dans le pays. Â«â€¯La transition vers une Ã©nergie plus verte dÃ©pend d’infrastructures solides. Cet investissement marque le premier engagement en fonds propres direct d’Allianz dans un portefeuille de projets de stockage par batteries. Pionniers de l’investissement dans la transition Ã©nergÃ©tique depuis plus de vingt ans, avec un portefeuille comprenant des parcs Ã©oliens et solaires, des plateformes d’hydrogÃ¨ne vert et un interconnecteur Ã©lectrique, nous sommes trÃ¨s heureux de nous associer Ã TotalEnergies sur cet important projet dans l’un de nos marchÃ©s domestiques, l’Allemagne. Ces onze projets rÃ©partis en Allemagne, d’une capacitÃ© de 789â€¯MW une fois achevÃ©s, contribueront Ã renforcer la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique du pays, Ã accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique et Ã crÃ©er de la valeur durable pour nos clientsâ€¯Â», a commentÃ© Ã‰douard Jozan, Head of Private Markets chez Allianz Global Investors. L’Allemagne reprÃ©sente un marchÃ© clÃ© oÃ¹ la Compagnie est prÃ©sente sur toute la chaÃ®ne de valeurÂ de l’Ã©lectricitÃ© avecÂ : le dÃ©veloppement de projets de production renouvelable (Ã©olien, solaire), et d’actifs flexibles (stockage par batteries) ainsi que du trading et de l’agrÃ©gation lui permettant de fournir de l’Ã©lectricitÃ© bas carbone disponible 24h/24.