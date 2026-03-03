Open Energies : le tracker bi-axes, pivot technologique et stratÃ©gique du modÃ¨le partenaires dâ€™OKWIND

La participation dâ€™OKWIND auÂ salon Open Energies, Ã Lyon les 10 et 11 mars prochains, constitue une Ã©tape structurante dans le dÃ©ploiement du modÃ¨le de ventes indirectes du Groupe, en mettant au premier plan la singularitÃ© technologique de son tracker solaire bi-axes et lâ€™enrichissement de son Ã©cosystÃ¨me Ã©nergÃ©tique global. ExplicationsÂ !

Â

Au cÅ“ur de sa stratÃ©gie partenaires, OKWIND valorise un tracker bi-axes conÃ§u pour rÃ©pondre aux contraintes Ã©nergÃ©tiques des sites professionnels et agricoles, notamment lorsque les surfaces de toiture sont limitÃ©es ou dÃ©jÃ exploitÃ©es. Cette technologie se distingue par plusieurs atouts structurants :

Une courbe de production homogÃ¨ne et maÃ®trisÃ©e tout au long de la journÃ©e et des saisons, favorisant lâ€™adÃ©quation entre production et consommation.

Jusquâ€™Ã 100 % dâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique sur une journÃ©e, selon les profils de consommation.

Moins de 1 mÂ² de foncier immobilisÃ©, facilitant lâ€™intÃ©gration sur des sites contraints.

Une conception franÃ§aise, fiable et robuste, pensÃ©e pour garantir la performance dans la durÃ©e.

En maximisant le rendement Ã©nergÃ©tique et le taux dâ€™autoconsommation, le tracker bi-axes devient un vÃ©ritable levier de compÃ©titivitÃ© pour les entreprises.

Lancement de la nouvelle gamme de stockage MEA Stock

Dans la continuitÃ© de cette logique dâ€™optimisation Ã©nergÃ©tique globale, OKWIND fait Ã©voluer son Ã©cosystÃ¨me de stockage avec le lancement de la nouvelle gamme MEA Stock 80 et MEA Stock 113. Cette Ã©volution vise Ã simplifier le portefeuille de solutions tout en amÃ©liorant les performances :

Des capacitÃ©s de stockage directement calquÃ©es sur la production des trackers et les besoins rÃ©els des clients.

Une rÃ©duction des volumes de stockage superflus pour une meilleure rentabilitÃ© des projets.

Un pilotage intelligent intÃ©grant notamment une option de gestion des tarifs heures pleines / heures creuses.

Ces nouvelles rÃ©fÃ©rences de BESS sâ€™inscrivent dans une approche systÃ©mique de lâ€™autoconsommation.

Un Ã©cosystÃ¨me logiciel intelligent pour piloter la performance Ã©nergÃ©tique

OKWIND propose Ã©galement Ã ses partenaires un environnement logiciel complet permettant dâ€™optimiser lâ€™exploitation des installations avec un suivi Ã©nergÃ©tique en temps rÃ©el, des outils de prÃ©vision solaire, une option dâ€™intÃ©gration dans un outil de supervision tiers ainsi que des outils simplifiÃ©s dâ€™aide Ã la prescription (Ã©tudes dâ€™implantation et dimensionnement). Le pilotage de systÃ¨mes Ã©nergivores annexes (pompes, automates, machines industriellesâ€¦) et la tÃ©lÃ©surveillance du parc et pilotage Ã distance pour faciliter la mise en service et le service aprÃ¨s-vente font Ã©galement partie des prestations

Â

Intervention le 11 mars Ã 14H Ã Open Energies

SÃ©bastien Cuault, Directeur de distribution du Groupe OKWIND, interviendra lors de la table ronde intitulÃ©e : Â« Booster l’autonomie Ã©nergÃ©tique avec le tracker bi-axes : une innovation au service de l’autoconsommation Â», le 11 mars Ã 14H. Cette prise de parole illustrera la maniÃ¨re dont lâ€™association tracker bi-axes + stockage intelligent + pilotage logiciel permet aujourdâ€™hui de franchir un nouveau cap dans lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique des sites professionnels.