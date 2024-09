Zendure prÃ©sente Hyper 2000, une solution plug&play de stockage dâ€™Ã©nergie solaire

La solution de stockage bidirectionnelle couplée au courant alternatif qui fournit l’électricité produite par les panneaux solaires (ou lorsque l’électricité du fournisseur est moins chère) et stocke l’énergie excédentaire dans une batterie pour la distribuer quand nécessaire. Explications !

Zendure, une entreprise de l’EnergieTech en pleine expansion, présente Hyper 2000, la première solution de stockage bidirectionnelle couplée au courant alternatif qui fournit de l’électricité produite par des panneaux solaires installés sur les balcons et les toits (en pente). Hyper 2000 fournit de l’électricité produite par des panneaux solaires ou lorsque l’électricité est moins chère et stocke ce surplus d’énergie dans une batterie pour la distribuer au moment voulu, selon la tarification dynamique (Time Of Use).

Une nouvelle ère dans le stockage de l’énergie solaire

Hyper 2000 est la solution de stockage d’énergie totalement Plug & Play à courant alternatif AC qui établit de nouvelles normes en matière d’innovation dans le domaine de l’énergie propre. Dotée à la fois de technologies avancées pour le stockage de l’énergie et d’une rentabilité inégalée pour les propriétaires de systèmes photovoltaïques en toiture, ou pour les abonnés au tarif Tempo d’EDF par exemple, Hyper 2000 est le choix par excellence pour ceux qui recherchent des performances de pointe et des solutions d’économie de leur consommation d’énergie.

Convertir l’énergie photovoltaïque en courant alternatif

Hyper 2000 permet de convertir l’énergie des systèmes de stockage solaire à brancher traditionnels de manière très efficace : au lieu que l’énergie solaire soit d’abord acheminée vers la batterie puis vers le micro-onduleur, Hyper 2000 convertit l’énergie photovoltaïque en courant alternatif, ce qui permet d’utiliser plus efficacement l’énergie générée et de stocker l’excédent pour le distribuer la nuit, par exemple. Ainsi, non seulement il peut redistribuer l’électricité sur le réseau de la maison, mais il peut aussi l’envoyer dans des batteries de stockage pour une utilisation future. De plus, La technologie intelligente anti-décharge assure que Hyper 2000 utilise l’énergie du réseau lorsque la lumière du soleil est faible et que les batteries sont faibles. Avec l’aide d’un compte d’énergie intelligent, Hyper 2000 peut minimiser l’injection d’énergie du fournisseur d’énergie, optimisant ainsi la gestion de la consommation.

Régler la puissance de sortie en courant alternatif AC dans l’application Zendure

Si la production d’électricité des panneaux solaires est supérieure à la puissance de sortie en courant alternatif que vous avez définie, l’Hyper 2000 stockera l’excédent dans la batterie.

Si la production d’électricité des panneaux solaires est inférieure à la puissance de sortie en courant alternatif que vous avez définie, toute la production d’électricité des panneaux solaires sera fournie à votre maison et la batterie sera utilisée pour atteindre la puissance de sortie en courant alternatif définie.

La nuit, lorsque la production d’électricité des panneaux solaires est nulle, l’Hyper 2000 utilisera la batterie pour alimenter la maison.

Stocker l’énergie de votre fournisseur quand elle est moins chère

Hyper 2000 permet une optimisation des coûts performante grâce au principe du temps d’utilisation (TOU). La puissance bidirectionnelle de 1200W peut alimenter une maison et stocker l’électricité du réseau quand elle est moins onéreuse. En puisant de l’énergie du fournisseur quand elle est bon marché et en l’utilisant lorsque les prix sont élevés, vous pouvez réduire les coûts énergétiques et maintenir une alimentation électrique fiable.

C’est notamment très utile pour les logements utilisant l’abonnement Tempo de chez EDF, avec ses 22 jours rouges très chers ; on peut ainsi charger les batteries la nuit durant les heures creuses, pour que le système les restitue en journée rouge. Il est possible de fixer un prix cible et planifier un programme de charge et de décharge en conséquence en intégrant les données Nord Pool. Le système se charge automatiquement lorsque les prix de l’électricité sont bas et se décharge lorsque les prix sont élevés, garantissant ainsi une utilisation rentable en fonction de l’heure d’utilisation.

Mise en réseau automatique grâce à la technologie ZenLink

Grâce à la technologie ZenLink, Hyper 2000 peut déterminer s’il partage la même phase qu’un autre appareil. Plusieurs Hyper 2000 peuvent être installés sur une même phase et se mettront automatiquement en réseau (jusqu’à 4 batteries empilables sans câbles nécessaires), unifiant leur puissance totale (de 0 à 3000W). Lorsqu’il se trouve sur des phases différentes, chaque Hyper fonctionne indépendamment, capable d’atteindre sa pleine capacité de 1200W. Cette reconnaissance intelligente des phases assure une distribution et une utilisation optimales de la puissance dans votre système électrique. En surveillant activement les prix de l’énergie à l’avance, Hyper 2000 permet de réaliser des économies maximales et d’améliorer le contrôle de la gestion de l’énergie. Le mode de planning énergétique personnalisé d’Hyper 2000 permet une gestion de l’énergie selon ses modèles de consommation, ses appareils intelligents et les prix de l’énergie en temps réel. Il est aussi possible de créer des plages horaires pour chaque jour, ou différentes de jour en jour, et indiquer la puissance de sortie souhaitée. On peut imaginer demander 500W de 6h00 à 8h00, puis 300W jusqu’à 18h00, quand la maison est vide, et enfin augmenter à 800W le soir, où beaucoup plus d’appareils sont sollicités. Pour information, un système solaire plug-in avec des panneaux solaires PV de 2000 W et un micro-onduleur de 1200 W produit jusqu’à 6,5 kWh par jour, ce qui permet de réaliser des économies de 641 euros par an. (Combinaison d’1 Hyper 2000 et de 2 batteries AB2000S).

Encadré

Les caractéristiques techniques de l’Hyper 2000 en un coup d’œil

Premier système solaire enfichable à coordination multi-set au monde avec une solution de stockage bidirectionnelle couplée au courant alternatif, avec une conception modulaire empilable

Large gamme de puissance de sortie CA, de 30 W à 1 200 W, avec réglage par incréments de 1 W pour une gestion précise de l’alimentation

Le couplage multi-set monophasé ZenLink offre une plage MPPT de 1,8-5,4kW et une sortie AC de 3000kW, une capacité de 7,68kWh à 23,04kWh.

Fonctionne avec la plupart les panneaux solaires du marché, Il suffit de le brancher n’importe où sur une prise électrique, il utilisera le surplus de production solaire de l’installation pour la stocker sur ses batteries ! Ceci sans aucun câblage entre le Hyper et les panneaux

Principe du temps d’utilisation (TOU) intégrant les prix de gros de l’électricité de Nord Pool

Prix et disponibilité

Hyper 2000 est disponible avec 1 batterie AB1000S à 1399 euros TTC.

D’autres configurations avec jusqu’à 4 batteries et jusqu’à 4 panneaux solaires sont disponibles.