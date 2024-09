ITV : Gilles Lemagnen : Â« Nous serons prÃ©sents sur le salon Batimat, et exposerons au salon EnerGaÃ¯a Ã  Montpellier Â»

En cette période de rentrée, et après le succès du salon Intersolar où GoodWe a enregistré un nombre record de visiteurs, Gilles Lemagnen, le nouveau Country Manager France du fabricant d’onduleurs chinois, fait le point sur l’actualité des nouveaux produits mais aussi sur la présence et l’activité du groupe en France.

Plein Soleil : Gilles, vous venez de prendre votre nouvelle fonction de Country Managaer France de GoodW. Pouvez-vous évoquer votre parcours et ce qui vous a motivé à rejoindre GoodWe ?

Gilles Lemagnen : Cela faisait 14 ans que j’évoluais dans le secteur de l’énergie au sein de différents groupes industriels, à des postes d’ingénieurs service, de chef de produits et de responsables des ventes. Avec ce bagage métier et mon appréciation de la culture chinoise, j’ai été attiré par le projet d’accompagner ce fabricant chinois à renforcer sa présence en France. J’ai été sensible au fait que l’entreprise est spécialiste et dédiée au photovoltaïque depuis 2010, et a été distinguée à de multiples reprises par des institutions de référence dans le secteur du PV, comme le TÜV Rheinland, RedDot Design, BloombergNEF et Wood Mackenzie. Enfin, l’entreprise basée près de Shanghai s’est forgé une réputation mondiale tout en mettant en avant une culture de responsabilité sociale et environnementale ; reconnue par une distinction EcoVadis dès 2022, ce qui est remarquable.

« GoodWe a développé de nouvelles gammes triphasées pour le tertiaire et l’industriel (C&I) »

PS : Quel est l’historique de GoodWe en quelques mots ?

GL : GoodWe est montée sur la plus haute marche du podium mondial des onduleurs résidentiels dès 2019, et a élargi son leadership en tant que 3ième fabricant mondial de solutions hybrides en 2021. Soucieux d’apporter des solutions à ses partenaires, GoodWe a développé de nouvelles gammes triphasées pour le tertiaire et l’industriel (C&I) et s’est hissé au rang de 3ième fournisseur en Europe en 2022, en tant qu’alternative aux deux géants du secteur. Le lancement de notre dernière génération d’onduleurs de chaînes 400V (gamme GT), de notre offre de stockage et alimentation secourue pour les entreprises (gamme Lynx C), et des nouveaux outils logiciels (dimensionnement avec Designer ; supervision avec SEMS+) témoigne de la capacité d’exécution et d’amélioration continue du groupe. Enfin, GoodWe propose des solutions aux développeurs de de grandes centrales, avec des onduleurs 1500V allant jusqu’à 350 kVA.

PS : Alors que GoodWe se développe partout dans le monde, comment assurez-vous la qualité de service en France?

GL : Il est effectivement important que nos clients Français puissent compter sur une organisation locale réactive. Hao notre responsable service a mis en place un système de ticket afin de réduire les délais de traitement, et accompagne la formation des agents au sein de notre centre d’appel. Aussi l’équipe a été renforcée avec l’arrivée de Jérémie, Solution Manager qui accompagne nos partenaires distributeurs et installateurs dans la phase avant-vente des projets ; jusqu’à la mise en service. Nous avons aussi un programme de formations en ligne (Solar Academy, pour nos partenaires GoodWe PLUS+) et nous allons continuer de recruter afin d’accompagner nos clients sur le terrain.

« GoodWe investit dans le BIPV avec des solutions innovantes comme des modules légers (<6kg/m²) »

PS : Quels sont les nouveaux développements pour l’entreprise ?

GL : GoodWe investit dans le photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) avec des solutions innovantes comme des modules légers (<6kg/m²), des ombrières de parking, et des produits pour balcons et façades. Cela ouvre de nouvelles opportunités sur les marchés résidentiels comme commerciaux. Notre nouveau siège social à Suzhou, dont l’inauguration est prévue en novembre, en sera une belle vitrine.

PS : Que peut-on attendre de GoodWe dans un avenir proche, notamment en France ?

GL : Nous serons présents sur le salon Batimat, et exposerons au salon EnerGaïa à Montpellier le 11 et 12 décembre. Toute l’équipe sera heureuse de vous accueillir et vous présenter les solutions disponibles pour vos projets : onduleurs, batteries, modules BIPV, pour vos petits projets comme pour les plus grands.