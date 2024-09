Daniel Bour et Emmanuelle Wargon en ouverture de la 7Ã¨me UniversitÃ© de l’Autoconsommation d’Enerplan

L’Espace Saint Martin de Paris accueillait le jeudi 26 septembre dernier la 7ème Université de l’Autoconsommation d’Enerplan. En ouverture, les discours de Daniel bour, président d’Enerplan et Emmanuelle Wargon, présidente de la CRE ont donné le ton des deux journées de conférences et de tables rondes. Dans un premier temps, Daniel Bour a tenu à rappeler le formidable essor de l’autoconsommation qui « est passée en France de 450 MW en 2022 à 1 GW en 2023 et sur une base de 1,4 GW en 2024 ». « Nous avons encore un potentiel énorme de développement sur l’autoconsommation…la France est toujours en retard par rapport à ce qui se fait dans tous les pays d’Europe. Cela nous laisse un gros potentiel de développement » poursuit-il. Et Daniel Bour d’évoquer des pistes de réflexion : les batteries, les problèmes des prix négatifs, l’efficacité du système notamment au regard des procédures et des processus administratifs, l’autoconsommation professionnelle…

De son côté Emmanuelle Wargon a initié son intervention sur les accords climatiques qui sont aujourd’hui en souffrance. « Hier encore, l’OPEP annonçait que la sortie des énergies fossiles relevait du fantasme » se fend-elle. Et d’énoncer un panégyrique sur l’autoconsommation. « Sa première grande vertu, c’est de permettre de développer une capacité de production additionnelle aux installations photovoltaïques plus classiques, au sol ou sur bâtiment » souligne la présidente de la CRE qui annonce 3 GW d’installations en autoconsommation en France et 450 opérations d’autoconsommation collective. « Deuxième vertu de l’autoconsommation, c’est le changement de comportement des particuliers et de tous ceux qui se lancent dans cette démarche vis-à-vis de l’énergie » poursuit-elle. Et de conclure que l’autoconsommation, « c’est aussi un moyen pour nos concitoyens de maîtriser leurs factures…ce sont des entreprises, des collectivités, des citoyens qui finalement sont aux avant-postes des évolutions des usages, et que l’on a un lien évident avec la voiture électrique et avec la flexibilité ».

