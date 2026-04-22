Zendure lance SolarFlow Mix : des batteries domestiques intelligentes et adaptables

Zendure, pionnier mondial des systÃ¨mes de gestion de lâ€™Ã©nergie domestique plug-in (HEMS), vient de laner sur le marchÃ© sa nouvelle gamme SolarFlow Mix, une sÃ©rie de systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie rÃ©sidentiels conÃ§us pour sâ€™adapter Ã tous les profils de foyers. Il sâ€™agit de trois modÃ¨les modulaires, une plateforme logicielle commune et une promesse forteÂ : jusquâ€™Ã 91 % dâ€™Ã©conomies sur la facture dâ€™Ã©lectricitÃ©. Pour une autoconsommation optimisÃ©eÂ !

Avec le slogan Â«Â Le Mix, câ€™est le vrai MaxÂ Â», Zendure mise sur une approche simpleÂ : un produit pour chaque besoin avec Ã la clÃ© des Ã©conomies dâ€™Ã©nergie concrÃ¨tes dÃ¨s les premiers usages.

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Trois modÃ¨les pour trois usages

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Le SolarFlow 4000 Mix Pro sâ€™adresse aux grands foyers (environ 7 000 kWh/an). Ce systÃ¨me bidirectionnel combine une entrÃ©e solaire pouvant atteindre 13 kW (dont 8 kW en MPPT), une puissance de sortie AC de 4 000 W et une batterie extensible de 8 Ã 50 kWh. Compatible avec installations en toiture et balcon, il peut couvrir une large partie des besoins Ã©nergÃ©tiques dâ€™une maison et permettre jusquâ€™Ã 96 % dâ€™Ã©conomies, soit environ 1 850 â‚¬ par an en France.

Le SolarFlow 4000 Mix AC+ cible les logements dÃ©jÃ Ã©quipÃ©s de panneaux solaires. PensÃ© comme une solution de rÃ©trofit, il sâ€™intÃ¨gre aux installations existantes via un couplage AC (jusquâ€™Ã 5 kW). Il dÃ©livre 4 000 W en sortie et propose une capacitÃ© Ã©volutive de 8 Ã 50 kWh. RÃ©sultat : environ 91 % de rÃ©duction de la facture, soit environ 1 250 â‚¬ d’Ã©conomies par an.

Enfin, le SolarFlow 3000 Mix AC+ joue la carte de la polyvalence. Plus compact, il vise les petits foyers (environ 3 000 kWh/an) en appartement ou maison de ville, mais peut aussi servir de station dâ€™Ã©nergie mobile (camping-car, chantier, secours). Il offre 3 000 W de sortie AC, une batterie de 8 kWh et jusquâ€™Ã 91 % dâ€™Ã©conomies, soit environ 750 â‚¬ par an.

Une plateforme intelligente commune

Les trois modÃ¨les reposent sur une mÃªme base logicielle :

HEMS 2.0, pour piloter plusieurs installations depuis un seul compte

pour piloter plusieurs installations depuis un seul compte ZENKIâ„¢ 2.0 AI, qui ajuste automatiquement charge et dÃ©charge selon la mÃ©tÃ©o, les prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© et les habitudes du foyer

qui ajuste automatiquement charge et dÃ©charge selon la mÃ©tÃ©o, les prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© et les habitudes du foyer ZEN+OS, pour synchroniser les appareils et gÃ©rer les mises Ã jour

pour synchroniser les appareils et gÃ©rer les mises Ã jour ZenGuardâ„¢, un ensemble de technologies de sÃ©curitÃ© pour la batterie

ParticularitÃ© notable : les calculs sont rÃ©alisÃ©s en local, sans dÃ©pendance obligatoire au cloud, ce qui limite la latence et garantit la confidentialitÃ© des donnÃ©es (RGPD).

Disponibles Ã partir du 22 avril 2026 sur le site Zendure et chez les partenaires de distribution agrÃ©Ã©s en France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique et Suisse, ces solutions visent Ã simplifier lâ€™autoconsommation et Ã maximiser lâ€™usage de lâ€™Ã©nergie solaire, quel que soit le type de logement.

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EncadrÃ©

Un contexte franÃ§ais favorable au stockage

En France, lâ€™Ã©volution rÃ©cente du cadre tarifaire (TURPE 7, montÃ©e des offres Ã prix variables) rend le stockage domestique de plus en plus pertinent.

Dans ce contexte, la sÃ©rie SolarFlow Mix propose une capacitÃ© de 8 Ã 50 kWh pour couvrir les besoins quotidiens, une alimentation de secours pour toute la maison en cas de coupure, jusquâ€™Ã 4 kW de puissance pour les Ã©quipements courants, ainsi quâ€™une compatibilitÃ© avec les principaux onduleurs du marchÃ©.