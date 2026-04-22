Energie verte : le fournisseur Volterres et lâ€™Ã©nergÃ©ticien BKW s’unissent pour muscler la souverainetÃ© franÃ§aise

L’alliance entre Volterres, fournisseur franÃ§ais d’Ã©lectricitÃ© verte et le groupe suisse BKW est une synergie classique entre l’agilitÃ© d’une “green-tech” responsable et rentable dâ€™une part, et la puissance d’un Ã©nergÃ©ticien europÃ©en intÃ©grÃ© dâ€™autre part. Volterres et BKW partagent une vision commune de la transition Ã©nergÃ©tique, axÃ©e sur la durabilitÃ©, l’innovation et la proximitÃ©. Le cÅ“ur de mÃ©tier des deux entreprises est la promotion dâ€™un avenir Ã©nergÃ©tique Ã forte dimension renouvelable. Histoire dâ€™un rapprochementÂ !

Volterres est un acteur majeur et pionnier de lâ€™approvisionnement en Ã©lectricitÃ© verte pour les clients entreprises et acteurs publics en France. Avec un modÃ¨le unique, fondÃ© sur lâ€™innovation et la traÃ§abilitÃ© des achats dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, il sâ€™est constituÃ© un portefeuille solide ces derniÃ¨res annÃ©es. Aujourdâ€™hui, Volterres sâ€™approvisionne en Ã©nergie renouvelable auprÃ¨s de plus de 100 installations solaires, Ã©oliennes et hydrauliques et fournit plus de 2 TWh dâ€™Ã©lectricitÃ© par an Ã ses clients. Â« Les Ã©quipes de BKW et Volterres partagent une mÃªme vision : accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables, renforcer la flexibilitÃ© et la rÃ©silience du systÃ¨me Ã©lectrique et apporter davantage de transparence et dâ€™innovation aux clients. Ensemble, nous contribuons Ã bÃ¢tir un marchÃ© de lâ€™Ã©nergie plus robuste et durable en France Â», affirme Alexis Bouanani, Directeur de Volterres.

Â«Â Une nouvelle rÃ©fÃ©rence sur le marchÃ© franÃ§ais de lâ€™Ã©nergie Â»

Avec Volterres, BKW ne renforce pas seulement sa prÃ©sence en France mais devient Ã©galement une entreprise intÃ©grÃ©e de services Ã©nergÃ©tiques. Elle couvre lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur Ã©nergÃ©tique, de la gestion de la production, des flexibilitÃ©s et des batteries Ã lâ€™optimisation de portefeuilles et aux contrats dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© (PPA), jusquâ€™Ã la fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ© aux entreprises et aux collectivitÃ©s publiques. La transaction est soumise Ã lâ€™approbation des autoritÃ©s franÃ§aises. Â« Avec lâ€™acquisition complÃ¨te de Volterres, nous unissons une plateforme numÃ©rique de premier plan et un portefeuille solide dâ€™Ã©nergies renouvelables Ã lâ€™expertise commerciale et financiÃ¨re de BKW. GrÃ¢ce Ã cette acquisition stratÃ©gique, nous devenons ainsi une nouvelle rÃ©fÃ©rence sur le marchÃ© franÃ§ais de lâ€™Ã©nergie Â», explique Bianca Sarbu, Managing Director Trading & Origination chez BKW. Avec cette acquisition, BKW devient un fournisseur de premier plan de services Ã©nergÃ©tiques en France et couvrira dÃ©sormais lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur Ã©nergÃ©tique : de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire, Ã©olienne et hydraulique commercialisation des flexibilitÃ©s, jusquâ€™Ã la fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable aux entreprises.