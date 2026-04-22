Le ministÃ¨re des ArmÃ©es signe un contrat inÃ©dit pour la fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire sur le site de Salbris (41)

Lundi 30 mars dernier, le ministÃ¨re a signÃ© un contrat dâ€™achat direct dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable avec la sociÃ©tÃ© Urbasolar pour la rÃ©alisation dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que sur un ancien site militaire situÃ© Ã Salbris (41). Ce projet vertueux, qui ne nÃ©cessite aucun investissement de la part du ministÃ¨re, sâ€™inscrit pleinement dans la stratÃ©gie ministÃ©rielle de transition Ã©nergÃ©tique (SMTE) 2025-2030.Â Quand solaire rime avec militaireÂ !

Ce contrat dâ€™achat direct dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable (Power Purchase Agreement â€“ PPA), inÃ©dit Ã lâ€™Ã©chelle de lâ€™Ã‰tat, repose sur une collaboration de long terme avec un opÃ©rateur privÃ©, chargÃ© de financer, dÃ©velopper, construire et exploiter une centrale photovoltaÃ¯que sur un ancien dÃ©pÃ´t de munitions de lâ€™armÃ©e de Terre de 110 hectares. Â«Â GrÃ¢ce Ã cet accord inÃ©dit, le ministÃ¨re des ArmÃ©es et des Anciens combattants sÃ©curise la fourniture dâ€™un volume significatif dâ€™Ã©nergie Ã ses armÃ©es Ã un prix stable et sur une longue durÃ©e. Nous sommes trÃ¨s satisfaits. Ce projet dÃ©montre qu’il est possible de conjuguer trois ambitions : la valorisation du foncier du ministÃ¨re, sa rÃ©silience budgÃ©taire et la production d’Ã©nergie renouvelable dÃ©carbonÃ©e Â» indique Mathieu Morlay, manager du projet au sein du Service dâ€™infrastructure de la dÃ©fense.

Â«Â Transformer une emprise militaire en une ressource prÃ©cieuse pour le territoire et pour l’autonomie Ã©nergÃ©tique de l’Ã‰tatÂ Â»

Trente hectares de ce site aujourdâ€™hui inutilisÃ© vont Ãªtre rÃ©cupÃ©rÃ©s pour la construction du parc solaire Ã partir de 2028. La forÃªt, prÃ©sente sur le reste du terrain disponible et ses Ã©cosystÃ¨mes seront prÃ©servÃ©s. Ce projet constitue ainsi une rÃ©utilisation durable et optimisÃ©e de ce foncier.Â GrÃ¢ce Ã ce contrat innovant, le ministÃ¨re pourra, Ã partir de 2030, acheter directement lâ€™intÃ©gralitÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e produite, ce qui reprÃ©sentera environ 4 % de sa consommation Ã©lectrique annuelle. Il bÃ©nÃ©ficiera dâ€™un prix attractif, connu et stable pendant trente ans. En signant ce contrat avec lâ€™entreprise Urbasolar, expert du photovoltaÃ¯que, le ministÃ¨re valorise, sans investir, un foncier contraint et sÃ©curise un apport dâ€™Ã©nergie pour ses propres besoins, tout en maÃ®trisant son coÃ»t. Â« Le projet de Salbris est la dÃ©monstration qu’une reconversion exemplaire peut transformer une emprise militaire en une ressource prÃ©cieuse pour le territoire et pour l’autonomie Ã©nergÃ©tique de l’Ã‰tat. Cette synergie entre nos Ã©quipes et celles du ministÃ¨re des ArmÃ©es et des Anciens combattants ouvre des perspectives nouvelles pour un dÃ©ploiement massif et responsable de l’Ã©nergie solaire sur des sites militaires Â» confie Antoine Millioud, prÃ©sident dâ€™Urbasolar.

Vers un dÃ©ploiement Ã©largi du modÃ¨le PPA

Ce projet sâ€™appuie sur les perspectives ouvertes par la loi relative Ã lâ€™accÃ©lÃ©ration de la production dâ€™Ã©nergies renouvelables (loi APER) de mars 2023 et sâ€™inscrit dans le cadre de la SMTE 2025-2030. Il concilieÂ performance opÃ©rationnelle, maÃ®trise budgÃ©taire et responsabilitÃ© environnementale. Cette production d’Ã©lectricitÃ© verte contribuera directement aux objectifs de neutralitÃ© carbone de l’Ã‰tat. Le projet illustre la capacitÃ© des anciens sites militaires Ã devenir des leviers de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique. Le ministÃ¨re des ArmÃ©es et des Anciens combattants prÃ©voit la reproduction de ce modÃ¨le de contrat sur dâ€™autres emprises, afin dâ€™accÃ©lÃ©rer sa transition Ã©nergÃ©tique, tout en sÃ©curisant son approvisionnement en Ã©nergie Ã coÃ»t maÃ®trisÃ© dans la durÃ©e.Â Et Christophe Mauriet, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral pour lâ€™administrationÂ de conclureÂ : Â«Â La transition Ã©nergÃ©tique est une nÃ©cessitÃ©. Elle permet non seulement de rÃ©duire notre empreinte carbone pour contribuer aux objectifs nationaux en la matiÃ¨re, mais aussi dâ€™amÃ©liorer lâ€™autonomie, la souverainetÃ© et la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique des ArmÃ©es. La rÃ©ussite de cette opÃ©ration repose sur une comprÃ©hension partagÃ©e des enjeux du ministÃ¨re par ses partenaires, cette collaboration est essentielle pour mobiliser tous les acteurs. Au-delÃ de lâ€™engagement de tous au sein du ministÃ¨re, ce sont aussi nos liens avec des partenaires externes qui permettent de dÃ©velopper et de rÃ©ussir ces projets de transition Ã©nergÃ©tique dans les territoiresÂ Â».

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