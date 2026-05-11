Zendure lance PowerHub, la nouvelle solution intelligente de la sÃ©rie SolarFlow Mix

Le PowerHub de Zendure, une nouvelle unitÃ© de contrÃ´le centrale qui coordonne le solaire, le stockage, l’alimentation de secours et la consommation domestique au sein d’un Ã©cosystÃ¨me Ã©nergÃ©tique rÃ©sidentiel Ã©volutif. DÃ©tailsÂ !

Zendure, spÃ©cialiste mondial des systÃ¨mes de gestion de l’Ã©nergie domestique plug-in (HEMS), enrichit sa sÃ©rie SolarFlow Mix avec le PowerHub, une unitÃ© centrale conÃ§ue pour connecter et piloter lâ€™ensemble des flux Ã©nergÃ©tiques du foyer. PhotovoltaÃ¯que, batteries, rÃ©seau Ã©lectrique, alimentation de secours, pompes Ã chaleur, bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques et appareils connectÃ©s sont dÃ©sormais tous rÃ©unis dans une seule et mÃªme architecture intelligente. Avec PowerHub, Zendure vient faire Ã©voluer la sÃ©rie SolarFlow Mix et passe dâ€™une solution de stockage modulaire Ã un vÃ©ritable Ã©cosystÃ¨me Ã©nergÃ©tique domestique intÃ©grÃ©.

Un systÃ¨me Ã©volutif pour rÃ©pondre Ã une demande Ã©nergÃ©tique croissante

Alors que les installations photovoltaÃ¯ques, les pompes Ã chaleur et les vÃ©hicules Ã©lectriques se gÃ©nÃ©ralisent dans notre quotidien, les besoins en gestion Ã©nergÃ©tique deviennent de plus en plus complexes. PowerHub vient rÃ©pondre Ã cette Ã©volution grÃ¢ce Ã une orchestration centralisÃ©e des flux dâ€™Ã©nergie en temps rÃ©el, afin de venir optimiser lâ€™autoconsommation et ainsi rÃ©duire la dÃ©pendance au rÃ©seau. VÃ©ritable Â«Â hub centralÂ Â» de la gestion Ã©nergÃ©tique globale du foyer, le PowerHub distribue intelligemment l’Ã©nergie entre le stockage par batterie, l’apport solaire et les charges domestiques connectÃ©es. Il permet une expansion Ã©volutive des systÃ¨mes SolarFlow Mix et peut coordonner plusieurs unitÃ©s simultanÃ©ment. GrÃ¢ce au PowerHub, les systÃ¨mes SolarFlow Mix s’adaptent avec flexibilitÃ© aux diffÃ©rents besoins Ã©nergÃ©tiques :

CapacitÃ© modulable : Les foyers peuvent dÃ©buter avec une configuration de base de 8 kWh et Ã©tendre la capacitÃ© de stockage jusqu’Ã 50 kWh par unitÃ©

Puissance multi-unitÃ©s : Dans les configurations combinant plusieurs unitÃ©s, des capacitÃ©s allant jusqu’Ã 150 kWh sont possibles

Polyvalence d’usage : Cette modularitÃ© rend le systÃ¨me idÃ©al aussi bien pour des maisons individuelles que pour de lâ€™habitat collectif ou encore pour des petites et moyennes surfaces commerciales

Le PowerHub est Ã©galement conÃ§u pour des installations de haute performance : il prend en charge jusqu’Ã 43 kW d’entrÃ©e photovoltaÃ¯que triphasÃ©e et jusqu’Ã 14 kW d’entrÃ©e monophasÃ©e, tout en dÃ©livrant jusqu’Ã 12 kW en sortie de batterie. Cela garantit une compatibilitÃ© totale avec les installations solaires dÃ©jÃ existantes ou de grande envergure.

Gestion Ã©nergÃ©tique intelligente avec ZENKI AI et ZenWaveâ„¢

GrÃ¢ce Ã ses interfaces ouvertes, PowerHub peut Ãªtre connectÃ© Ã des bornes de recharge VE, pompes Ã chaleur, systÃ¨mes smart home et des onduleurs tiers. Les standards CEE, SG-Ready, EEBus et VPP-Ready sont Ã©galement pris en charge. Le systÃ¨me permet notamment dâ€™ajuster automatiquement la recharge dâ€™un vÃ©hicule Ã©lectrique selon la production solaire disponible ou bien encore dâ€™optimiser le fonctionnement dâ€™une pompe Ã chaleur en fonction des excÃ©dents dâ€™Ã©nergie.

Installation simplifiÃ©e et meilleure rentabilitÃ©

En centralisant plusieurs composants dans une seule et mÃªme architecture, PowerHub rÃ©duit la complexitÃ© de lâ€™installation et amÃ©liore ainsi lâ€™efficacitÃ© globale du systÃ¨me. Lâ€™Ã©nergie solaire produite peut alors Ãªtre consommÃ©e de maniÃ¨re plus efficace au sein du foyer, tandis que le surplus est stockÃ© pour une utilisation ultÃ©rieure, en soirÃ©e ou lors de pics de consommation. RÃ©sultat : une hausse de lâ€™autoconsommation, une diminution de la consommation rÃ©seau et des Ã©conomies dâ€™Ã©nergie importantes. Le PowerHub devrait Ãªtre disponible Ã partir de juillet 2026. Les tarifs seront annoncÃ©s lors du lancement commercial.

EncadrÃ©

Principales caractÃ©ristiques