11Ã¨me Colloque national photovoltaÃ¯que : Â« La rÃ©volution solaire ! Flexibiliser, valoriser, industrialiser Â»

Le Syndicat des Ã©nergies renouvelables (SER) organise le 9 juin 2026 au Palais des CongrÃ¨s de Strasbourg, la 11Ã¨meÂ Ã©dition de son Colloque national photovoltaÃ¯que intitulÃ© Â« La rÃ©volution solaire ! Flexibiliser, valoriser,Â industrialiser Â».

MalgrÃ© la publication de la PPE3 en dÃ©but dâ€™annÃ©e, la filiÃ¨re solaire reste face Ã une trÃ¨s grande incertitude sur son avenir. Ce temps fort annuel, organisÃ© par le SER, rÃ©unira lâ€™ensemble des acteurs nationaux et europÃ©ens. Il sera lâ€™occasion de rappeler que le solaire est indissociable de la rÃ©ussite de lâ€™Ã©lectrification. Industriels, dÃ©veloppeurs, reprÃ©sentants institutionnels, Ã©lus, services centraux et dÃ©concentrÃ©s de l’Ã‰tat se retrouveront pour Ã©changer, dÃ©battre et dÃ©crypter les grandes mutations du secteur.

Cet Ã©vÃ©nement, qui rassemble chaque annÃ©e prÃ¨s de 500 participants, s’impose comme un espace privilÃ©giÃ© deÂ dialogue, de prospective et de mise en rÃ©seau au service de l’accÃ©lÃ©ration de la transition Ã©nergÃ©tique, mais aussi unÂ lieu de dÃ©monstration du potentiel de cette filiÃ¨re qui connaÃ®t, partout dans le monde, un dÃ©veloppementÂ spectaculaire. L’Ã©dition 2026 s’attaquera aux enjeux les plus stratÃ©giques de la filiÃ¨re :

FlexibilitÃ©s, intÃ©gration rÃ©seau et nouveaux modÃ¨les de valorisation

Hybridation, stockage et pilotabilitÃ© du photovoltaÃ¯que

AgrivoltaÃ¯sme : perspectives et retours d’expÃ©rience

SouverainetÃ© industrielle europÃ©enne et matiÃ¨res critiques

www.colloque-pv.com