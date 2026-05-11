282 MWh : BayWa r.e. exploite le plus grand système de stockage par batterie d’Allemagne

BayWa r.e. renforce son activité de gestion d’actifs avec la signature d’un contrat de huit ans avec le fonds d’investissement danois “Scale Fund” pour le système de stockage par batterie « Alfeld ». Ce projet, situé en Basse-Saxe, deviendra le plus grand dispositif de stockage par batterie (BESS) d’Allemagne. En France, la société développe 250 MW de projets de stockage.

Avec une puissance de 137 MW et une capacité de 282 MWh, le projet « Alfeld » est appelé à devenir le plus grand système de stockage par batterie (BESS) d’Allemagne. Actuellement en construction, son raccordement au réseau est prévu pour le troisième trimestre 2026.

Stabiliser les réseaux

Sa mission principale sera de fournir des services système, notamment la réserve primaire, contribuant ainsi directement à la stabilité du réseau et à la sécurité d’approvisionnement. Ce contrat représente l’un des premiers actifs de stockage autonomes (stand alone) externes pour BayWa r.e., qui exploitait jusqu’à présent principalement ses propres systèmes de stockage au sein de projets hybrides (co-localisation). Alors que l’énergie éolienne et solaire continue de se développer à grande échelle, la demande de flexibilité, de stabilité du réseau et de disponibilité fiable augmente fortement. « Cet accord marque une étape importante pour BayWa r.e. dans la gestion opérationnelle des systèmes de stockage par batterie en Allemagne et au-delà. » salue Dr. Daniel Gäfke, COO de BayWa r.e.

« Les systèmes de stockage par batteries sont une science en soi et une technologie encore relativement jeune »

Les systèmes de stockage d’énergie par batterie constituent la colonne vertébrale de l’infrastructure des énergies renouvelables. À mesure que les énergies éolienne et solaire continuent de se développer à grande échelle, la demande en matière de flexibilité, de stabilité du réseau et de disponibilité fiable augmente fortement. Dans ce contexte en pleine évolution, les systèmes de stockage d’énergie par batterie jouent un rôle central et figurent parmi les moteurs d’innovation les plus prometteurs du secteur des énergies renouvelables, tandis que leur réussite économique dépend fortement de l’efficacité de leur exploitation. « Les systèmes de stockage par batteries sont une science en soi et une technologie encore relativement jeune. Notre approche combine une expertise technologique approfondie et des méthodes avancées de gestion des actifs numériques, soutenues par une étroite collaboration avec des spécialistes logiciels de premier plan, tels que TWAICE. Nous sommes fiers de cette réussite, ayant remporté le contrat à l’issue d’un appel d’offres complet face à une forte concurrence » commente Simon Slapka, Directeur général de Data Services chez BayWa r.e.

Encadré

La France, un marché stratégique pour le stockage

En France, le stockage par batterie est une solution énergétique portée par BayWa r.e.. L’entreprise y développe actuellement un pipeline de projets d’environ 250 MW, dont plusieurs ont déjà obtenu leurs autorisations administratives. En s’appuyant sur son expertise d’exploitant acquise au niveau européen, la filiale française propose un accompagnement sur-mesure aux acteurs locaux et aux gestionnaires de réseau pour garantir la sécurité d’approvisionnement et la résilience du système électrique national.