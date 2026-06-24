Zendure dÃ©voile son Ã©cosystÃ¨me Ã©nergÃ©tique domestique intelligent ZEN + HOME Ã  Intersolar 2026

Zendure a dÃ©voilÃ© Ã Intersolar 2026 sa nouvelle vision de lâ€™Ã©nergie domestique avec ZEN+ HOME. Sous le thÃ¨me Â« Lâ€™avenir commence chez vous Â», la marque prÃ©sente un Ã©cosystÃ¨me complet associant intelligence artificielle, gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie et solutions de stockage flexibles afin dâ€™aider les foyers Ã devenir acteurs de leur consommation Ã©nergÃ©tique.

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Au-delÃ dâ€™une simple gamme de produits, ZEN+ HOME propose une approche globale de lâ€™Ã©nergie rÃ©sidentielle en intÃ©grant production, stockage, consommation et optimisation au sein dâ€™une plateforme intelligente. Cette vision dâ€™un Ã©cosystÃ¨me ouvert illustre lâ€™Ã©volution du marchÃ© vers des solutions capables de gÃ©rer lâ€™ensemble des usages Ã©nergÃ©tiques du foyer.

Une nouvelle gÃ©nÃ©ration de Plug-in HEMS

Au cÅ“ur de ZEN+ HOME se trouve ZENKI, lâ€™agent Ã©nergÃ©tique basÃ© sur lâ€™intelligence artificielle de Zendure, dÃ©veloppÃ© avec le modÃ¨le propriÃ©taire ZenPulse. En analysant en continu la production solaire, la consommation du foyer et les prix dynamiques de lâ€™Ã©lectricitÃ©, ZENKI anticipe les besoins Ã©nergÃ©tiques sur 24 heures et gÃ©nÃ¨re automatiquement une stratÃ©gie optimisÃ©e.

De la gestion intelligente de la recharge Ã la programmation du stockage, jusquâ€™Ã la protection automatique en cas de coupure, ZENKI optimise les flux Ã©nergÃ©tiques en temps rÃ©el pour aider les utilisateurs Ã rÃ©duire leurs coÃ»ts, amÃ©liorer leur rÃ©silience et renforcer leur indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique.

Un Ã©cosystÃ¨me Ã©nergÃ©tique pensÃ© pour toute la maison

Le centre de lâ€™Ã©cosystÃ¨me ZEN+ HOME repose sur Zendure PowerHub, une plateforme de coordination Ã©nergÃ©tique qui connecte production solaire, stockage, rÃ©seau Ã©lectrique, bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques, pompes Ã chaleur et appareils connectÃ©s. AssociÃ© Ã la gamme SolarFlow Mix Series, PowerHub permet une gestion Ã©nergÃ©tique complÃ¨te du logement. Ã€ Intersolar Europe, Zendure prÃ©sentera notamment :

SolarFlow 4000 Mix SeriesÂ : une solution de stockage domestique tout-en-un bidirectionnelle de 4000 W pilotÃ©e par IA, intÃ©grant solutions solaires de balcon, installations photovoltaÃ¯ques en toiture et usages mobiles dans un Ã©cosystÃ¨me Ã©volutif.

SolarFlow 3000 Mix AC+Â : une solution plug-and-play optimisÃ©e pour le solaire en toiture avec stockage dâ€™Ã©nergie.

SolarFlow 2400 SeriesÂ : une plateforme hybride bidirectionnelle de 2400 W pilotÃ©e par IA, conÃ§ue pour optimiser lâ€™autoconsommation Ã©nergÃ©tique.

Une Ã©nergie flexible grÃ¢ce aux tarifs dynamiques

Alors que la France se prÃ©pare aux prochaines Ã©volutions tarifaires de lâ€™Ã©lectricitÃ© pour les particuliers et le stockage dans le cadre du TURPE 7, prÃ©vues en aoÃ»t, la hausse et la complexification des tarifs incitent de plus en plus de foyers Ã optimiser leur consommation et Ã maximiser leur propre production dâ€™Ã©nergie. Dans ce contexte, les solutions de stockage solaire plug-and-play ne sont plus rÃ©servÃ©es Ã un marchÃ© de niche : les consommateurs recherchent dÃ©sormais davantage dâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique et une meilleure rentabilitÃ© sur le long terme. Pour accompagner cette Ã©volution, Zendure sâ€™est associÃ© Ã Sobry, un opÃ©rateur franÃ§ais spÃ©cialisÃ© dans les tarifs dynamiques de lâ€™Ã©lectricitÃ©, et prÃ©pare Ã©galement le lancement de son service ZenWave en France. GrÃ¢ce aux tarifs dynamiques proposÃ©s par Sobry, ZENKI bÃ©nÃ©ficie dâ€™un accÃ¨s en temps rÃ©el aux prix du marchÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Le systÃ¨me peut ainsi optimiser automatiquement les moments oÃ¹ lâ€™Ã©nergie est stockÃ©e, consommÃ©e ou prÃ©levÃ©e sur le rÃ©seau. En sâ€™adaptant intelligemment aux fluctuations du marchÃ© et aux besoins Ã©nergÃ©tiques du foyer, les utilisateurs peuvent rÃ©duire leurs coÃ»ts dâ€™Ã©lectricitÃ© tout en amÃ©liorant leur gestion de lâ€™Ã©nergie, sans effort supplÃ©mentaire. GrÃ¢ce Ã cette intÃ©gration, ZEN+HOME permettra aux mÃ©nages de synchroniser leur systÃ¨me Ã©nergÃ©tique avec les prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© en temps rÃ©el, transformant ainsi les dÃ©fis liÃ©s au TURPE 7 en opportunitÃ©s dâ€™efficacitÃ© et dâ€™Ã©conomies accrues.

Fiable, ouvert, transparent

BasÃ© sur une architecture HEMS 2.0, ZEN+ HOME combine intelligence cloud et contrÃ´le local. MÃªme en cas dâ€™interruption internet, les fonctions essentielles continuent de fonctionner. PowerHub assure Ã©galement une alimentation de secours de niveau UPS en 10 ms ainsi quâ€™une capacitÃ© de redÃ©marrage autonome. Lâ€™Ã©cosystÃ¨me prend en charge les standards EEBus et OCPP ainsi que des plateformes comme Home Assistant, ioBroker et Homey, garantissant une large compatibilitÃ© avec les environnements Ã©nergÃ©tiques actuels et futurs.

GrÃ¢ce Ã lâ€™intÃ©gration de capteurs et contrÃ´leurs Shelly, ZEN+ HOME permet Ã©galement dâ€™optimiser lâ€™utilisation de lâ€™Ã©nergie solaire excÃ©dentaire ou de lâ€™Ã©lectricitÃ© Ã tarif rÃ©duit pour les systÃ¨mes de chauffage et les pompes Ã chaleur. La solution est compatible avec plus de 5 000 modÃ¨les de pompes Ã chaleur de marques telles que Bosch, Viessmann, Vaillant et Stiebel Eltron. Zendure Ã©tend Ã©galement lâ€™Ã©cosystÃ¨me ZEN+ Ã la mobilitÃ© durable avec Zendure Cargo et ses solutions de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques intÃ©grÃ©es Ã HEMS 2.0.

Au-delÃ du foyer : une mobilitÃ© plus durable

Zendure Ã©tend Ã©galement lâ€™Ã©cosystÃ¨me ZEN+ au domaine de la mobilitÃ© durable grÃ¢ce Ã Zendure Cargo, sa solution de mobilitÃ© en vÃ©lo-cargo Ã©lectrique, ainsi quâ€™Ã ses solutions de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques, telles que EVFlow AC, intÃ©grÃ©es Ã HEMS 2.0. En reliant la production dâ€™Ã©nergie propre Ã domicile aux besoins de la mobilitÃ© Ã©lectrique, Zendure permet aux utilisateurs dâ€™adopter un mode de vie plus durable, plus autonome sur le plan Ã©nergÃ©tique et davantage tournÃ© vers la transition Ã©nergÃ©tique. Lors dâ€™Intersolar Europe 2026, Bryan Liu, CEO et fondateur de Zendure, est intervenue lors du forum IBESA Day @ ees. Cette session a permis dâ€™explorer la maniÃ¨re dont les agents dâ€™intelligence artificielle, les tarifs dynamiques et les Ã©cosystÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques domestiques intelligents redÃ©finissent lâ€™avenir de la gestion Ã©nergÃ©tique rÃ©sidentielle. Â« La vÃ©ritable efficacitÃ© repose sur une vision globale du foyer dans son ensemble Â», explique Bryan Liu. Â« ZEN+ HOME constitue la base conceptuelle de notre futur Ã©cosystÃ¨me. En appliquant lâ€™intelligence artificielle Ã cette vision globale de lâ€™Ã©nergie, nous permettons aux foyers dâ€™optimiser naturellement leur consommation Ã©nergÃ©tique et dâ€™amÃ©liorer leur autonomie, sans avoir recours Ã des systÃ¨mes complexes et fragmentÃ©s. Â»