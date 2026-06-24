LONGi redÃ©finit le photovoltaÃ¯que sur mesure avec lâ€™extension de son portefeuille Hi-MO 9

LONGi a officiellement dÃ©voilÃ© son portefeuille avancÃ© de produits photovoltaÃ¯ques adaptÃ©s Ã des scÃ©narios dâ€™application spÃ©cifiques, conÃ§us pour la prochaine gÃ©nÃ©ration de projets solaires de grande Ã©chelle. CentrÃ©e sur la plateforme technologique Back Contact (BC) Ã haut rendement, fleuron de lâ€™entreprise, la sÃ©rie Hi-MO 9 Ã©largie introduit quatre variantes spÃ©cialisÃ©es destinÃ©es Ã rÃ©pondre aux environnements les plus exigeants au monde : Ice-shield, Sea-shield, Edge et HydroClear. Passage en revue des quatre solutions Hi-MO 9 spÃ©cialisÃ©esâ€¦ ou comment concevoir la rÃ©silienceÂ !

Alors que le dÃ©ploiement mondial sâ€™accÃ©lÃ¨re, les dÃ©veloppeurs sont de plus en plus confrontÃ©s Ã des conditions mÃ©tÃ©orologiques extrÃªmes et Ã des contraintes fonciÃ¨res. Le nouveau portefeuille de LONGi dÃ©passe lâ€™approche uniforme du Â« produit unique pour tous les usages Â» en proposant des amÃ©liorations structurelles et matÃ©rielles ciblÃ©es afin de garantir la sÃ©curitÃ© des actifs Ã long terme, de maximiser la production dâ€™Ã©nergie et de rÃ©duire drastiquement les dÃ©penses dâ€™exploitation et de maintenance (O&M) dans des environnements de dÃ©ploiement variÃ©s.

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Hi-MO 9 Ice-shield : une durabilitÃ© mÃ©canique maximale pour les rÃ©gions fortement exposÃ©es Ã la grÃªle

DÃ©veloppÃ© spÃ©cifiquement pour les rÃ©gions sujettes aux violentes tempÃªtes de grÃªle et aux vents extrÃªmes, le module Hi-MO 9 Ice-shield rÃ©pond Ã un angle mort critique des exigences des essais internationaux standard de lâ€™IEC. Les essais standard reposent sur des impacts de 25 mm, alors que les donnÃ©es historiques montrent que plus de 30 % des Ã©pisodes de grÃªle dÃ©passent cette taille, crÃ©ant un risque structurel pour les centrales conventionnelles.

Architecture structurelle avancÃ©e : Â lâ€™Ice-shield intÃ¨gre les wafers en silicium TaiRay exclusifs de LONGi, 16 % plus rÃ©sistants, amÃ©liorant fortement la rÃ©sistance des cellules aux microfissures.

Â lâ€™Ice-shield intÃ¨gre les wafers en silicium TaiRay exclusifs de LONGi, 16 % plus rÃ©sistants, amÃ©liorant fortement la rÃ©sistance des cellules aux microfissures. Seuils dâ€™impact et de charge : Ã©quipÃ© dâ€™un verre avant renforcÃ© de 3,2 mm dâ€™Ã©paisseur (contre 2,0 mm pour les modules conventionnels), le module rÃ©siste Ã des impacts de grÃªle allant jusquâ€™Ã 55 mm, avec une rÃ©sistance globale aux impacts multipliÃ©e par 4,5 et une probabilitÃ© de rupture du verre rÃ©duite de 70 %.

Ã©quipÃ© dâ€™un verre avant renforcÃ© de 3,2 mm dâ€™Ã©paisseur (contre 2,0 mm pour les modules conventionnels), le module rÃ©siste Ã des impacts de grÃªle allant jusquâ€™Ã 55 mm, avec une rÃ©sistance globale aux impacts multipliÃ©e par 4,5 et une probabilitÃ© de rupture du verre rÃ©duite de 70 %. Charge mÃ©canique de premier plan dans lâ€™industrie :Â combinant un cadre en alliage dâ€™aluminium haute rÃ©sistance offrant une limite dâ€™Ã©lasticitÃ© de 270 MPa avec une cellule BC hautement fiable dotÃ©e dâ€™une soudure en une seule ligne et dâ€™une structure OBB, le module rÃ©duit de 48 % les contraintes sur les bords des cellules par rapport aux alternatives TOPCon. Il supporte aisÃ©ment une charge Ã©levÃ©e de Â±5400 Pa sur des supports fixes et de Â±3600 Pa sur les principaux systÃ¨mes de trackers. Avec plus de 1 GW dÃ©jÃ expÃ©diÃ© dans le monde, Ice-shield sâ€™impose comme une rÃ©fÃ©rence Ã©prouvÃ©e en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© sous fortes charges.

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Hi-MO 9 Sea-shield : conÃ§u pour les environnements offshore corrosifs

Alors que les zones cÃ´tiÃ¨res densÃ©ment peuplÃ©es cherchent Ã attÃ©nuer la raretÃ© du foncier, le photovoltaÃ¯que offshore connaÃ®t une expansion rapide. Les environnements marins soumettent toutefois les systÃ¨mes solaires Ã une corrosion saline sÃ©vÃ¨re, Ã de puissants impacts de vagues et Ã des vitesses de vent Ã©levÃ©es.

Protection anticorrosion dâ€™Ã©lite : Â le module Sea-shield utilise un cadre passivÃ© au niveau molÃ©culaire dotÃ© dâ€™un film anodisÃ© hautement rÃ©sistant aux intempÃ©ries, qui a rÃ©ussi le test de brouillard salin Grade 8 le plus strict, confirmant sa durabilitÃ© dans les environnements corrosifs offshore exigeants C5 et CX.

Â le module Sea-shield utilise un cadre passivÃ© au niveau molÃ©culaire dotÃ© dâ€™un film anodisÃ© hautement rÃ©sistant aux intempÃ©ries, qui a rÃ©ussi le test de brouillard salin Grade 8 le plus strict, confirmant sa durabilitÃ© dans les environnements corrosifs offshore exigeants C5 et CX. SystÃ¨me de protection quadruple de niveau haute mer Â : il associe un cadre spÃ©cial anticorrosion Ã une boÃ®te de jonction et Ã des connecteurs Ã©tanches conÃ§us pour empÃªcher la pÃ©nÃ©tration par les bords et la cristallisation du sel. Il est encapsulÃ© avec une formule dual-POE Ã faible transmission de vapeur dâ€™eau, offrant une rÃ©sistance supÃ©rieure au PID et au vieillissement. Le verre dotÃ© du film spÃ©cial prÃ©sente une structure plus dense et une surface entiÃ¨rement Ã©tanche, pour une rÃ©sistance renforcÃ©e.

Â : il associe un cadre spÃ©cial anticorrosion Ã une boÃ®te de jonction et Ã des connecteurs Ã©tanches conÃ§us pour empÃªcher la pÃ©nÃ©tration par les bords et la cristallisation du sel. Il est encapsulÃ© avec une formule dual-POE Ã faible transmission de vapeur dâ€™eau, offrant une rÃ©sistance supÃ©rieure au PID et au vieillissement. Le verre dotÃ© du film spÃ©cial prÃ©sente une structure plus dense et une surface entiÃ¨rement Ã©tanche, pour une rÃ©sistance renforcÃ©e. Tenue exceptionnelle aux marÃ©esÂ : pour contrer les forces des vagues et les fortes charges de vent, une conception Ã charge Ã©levÃ©e combinant boulons et blocs de pression est adoptÃ©e afin dâ€™assurer une double protection. La vitesse maximale de vent que la face avant du module peut supporter atteint 65,1 m/s, soit lâ€™Ã©quivalent de vents de typhon de force 16-17.

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Hi-MO 9 Edge : ingÃ©nierie bas carbone et fortes charges pour le vent et la neige (non exposÃ©)

ConÃ§u pour les environnements exigeants exposÃ©s Ã des vents forts, Ã des tempÃ©ratures nÃ©gatives et Ã des tempÃªtes de sable, le produit Hi-MO 9 Edge met fortement lâ€™accent sur le renforcement structurel et la conformitÃ© environnementale stricte, le rendant pleinement adaptÃ© aux appels dâ€™offres europÃ©ens.

Cadre brevetÃ© en acier haute rÃ©sistance Â : en sâ€™Ã©cartant de lâ€™aluminium conventionnel, Edge adopte un cadre brevetÃ© en acier haute rÃ©sistance qui offre une augmentation massive de 150 % de la rÃ©sistance du matÃ©riau et une hausse de 25 % de la capacitÃ© de charge au vent. Il en rÃ©sulte une garantie de charge de base de 6000/3000 Pa (normes IEC), qui Ã©limine efficacement les risques de dÃ©chirure du cadre dans les rÃ©gions Ã vents forts.

Â : en sâ€™Ã©cartant de lâ€™aluminium conventionnel, Edge adopte un cadre brevetÃ© en acier haute rÃ©sistance qui offre une augmentation massive de 150 % de la rÃ©sistance du matÃ©riau et une hausse de 25 % de la capacitÃ© de charge au vent. Il en rÃ©sulte une garantie de charge de base de 6000/3000 Pa (normes IEC), qui Ã©limine efficacement les risques de dÃ©chirure du cadre dans les rÃ©gions Ã vents forts. Structure optimisÃ©e pour la production dâ€™Ã©nergie Â : en supprimant les obstructions du cadre cÃ´tÃ© C, la surface de rÃ©ception lumineuse arriÃ¨re augmente de 2,5 %, gÃ©nÃ©rant un gain de 2 % du facteur bifacial. En outre, le profil du cadre cÃ´tÃ© A est plus de 20 % plus bas que celui des modules standard, permettant Ã la poussiÃ¨re et Ã la neige de glisser sans entrave.

Â : en supprimant les obstructions du cadre cÃ´tÃ© C, la surface de rÃ©ception lumineuse arriÃ¨re augmente de 2,5 %, gÃ©nÃ©rant un gain de 2 % du facteur bifacial. En outre, le profil du cadre cÃ´tÃ© A est plus de 20 % plus bas que celui des modules standard, permettant Ã la poussiÃ¨re et Ã la neige de glisser sans entrave. Empreinte environnementale pionniÃ¨re Â : lâ€™utilisation dâ€™un cadre Ã base dâ€™acier rÃ©duit les Ã©missions carbones du produit dâ€™environ 70 % par rapport aux cadres en aluminium typiques, aidant les dÃ©veloppeurs Ã satisfaire plus facilement les exigences de durabilitÃ© telles que le mÃ©canisme dâ€™ajustement carbone aux frontiÃ¨res de lâ€™Union europÃ©enne (CBAM).

Â : lâ€™utilisation dâ€™un cadre Ã base dâ€™acier rÃ©duit les Ã©missions carbones du produit dâ€™environ 70 % par rapport aux cadres en aluminium typiques, aidant les dÃ©veloppeurs Ã satisfaire plus facilement les exigences de durabilitÃ© telles que le mÃ©canisme dâ€™ajustement carbone aux frontiÃ¨res de lâ€™Union europÃ©enne (CBAM). Installation rapide sans mise Ã la terreÂ : sa conception enfichable et sans mise Ã la terre supprime la liaison Ã©quipotentielle entre les modules. Les simulations rÃ©alisÃ©es pour une centrale photovoltaÃ¯que au sol de 100 MW dÃ©montrent une rÃ©duction de 152 000 cÃ¢bles de mise Ã la terre et de 1 689 heures dâ€™installation, gÃ©nÃ©rant des Ã©conomies de main-dâ€™Å“uvre pour les dÃ©veloppeurs.

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Hi-MO 9 HydroClear : conÃ§u pour des performances supÃ©rieures et une exploitation stable Ã long terme dans les environnements poussiÃ©reux et les rÃ©gions sujettes Ã la neige

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Lâ€™accumulation de poussiÃ¨re et de neige constitue un dÃ©fi gÃ©nÃ©ralisÃ©, qui rÃ©duit le rendement des modules et menace la stabilitÃ© opÃ©rationnelle Ã long terme des centrales photovoltaÃ¯ques. Le nettoyage des modules couverts de poussiÃ¨re et de neige entraÃ®ne des coÃ»ts Ã©levÃ©s et prÃ©sente des difficultÃ©s ainsi que des risques importants. Le module HydroClear de LONGi est une solution innovante qui non seulement augmente significativement la production dâ€™Ã©nergie, mais rÃ©duit Ã©galement les coÃ»ts O&M et attÃ©nue diffÃ©rents risques, garantissant lâ€™exploitation stable Ã long terme des centrales photovoltaÃ¯ques de grande Ã©chelle.

Conception de cadre brevetÃ©e Â : le cadre du bord court affleure le verre avant, supprimant le cÃ´tÃ© A standard du bord court oÃ¹ la poussiÃ¨re et la neige ont tendance Ã sâ€™accumuler. Cette conception rÃ©duit fortement lâ€™accumulation de poussiÃ¨re en partie basse et permet Ã la neige de glisser plus facilement.

Â : le cadre du bord court affleure le verre avant, supprimant le cÃ´tÃ© A standard du bord court oÃ¹ la poussiÃ¨re et la neige ont tendance Ã sâ€™accumuler. Cette conception rÃ©duit fortement lâ€™accumulation de poussiÃ¨re en partie basse et permet Ã la neige de glisser plus facilement. Production dâ€™Ã©nergie supÃ©rieure Â : grÃ¢ce Ã lâ€™adoption de la technologie HPBC 2.0 de LONGi, HydroClear offre dâ€™excellentes performances sous faible irradiation et une forte tolÃ©rance Ã lâ€™irradiation lumineuse non uniforme. AssociÃ© Ã sa conception de cadre innovante et Ã ses remarquables capacitÃ©s anti-ombrage, il permet un gain mensuel moyen dÃ©montrÃ© de production dâ€™Ã©nergie de plus de 2 %.

Â : grÃ¢ce Ã lâ€™adoption de la technologie HPBC 2.0 de LONGi, HydroClear offre dâ€™excellentes performances sous faible irradiation et une forte tolÃ©rance Ã lâ€™irradiation lumineuse non uniforme. AssociÃ© Ã sa conception de cadre innovante et Ã ses remarquables capacitÃ©s anti-ombrage, il permet un gain mensuel moyen dÃ©montrÃ© de production dâ€™Ã©nergie de plus de 2 %. RÃ©duction des coÃ»ts O&M et des risquesÂ : la poussiÃ¨re et la neige glissent facilement sous lâ€™effet naturel du vent et de la gravitÃ©, empÃªchant la formation de cordons de boue et les risques de charge inÃ©gale causÃ©s par la stagnation de la neige fondue. La rÃ©duction des interventions de maintenance permet de minimiser efficacement les coÃ»ts O&M et les risques associÃ©s.

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EncadrÃ©s

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EUPD dÃ©cerne aux produits LONGi adaptÃ©s aux scÃ©narios dâ€™application le Top Innovation Award 2026 pour lâ€™Europe

Le Top Innovation Award dâ€™EUPD Research compte parmi les distinctions indÃ©pendantes les plus rigoureuses du secteur des Ã©nergies renouvelables. Ã‰valuÃ© par le Sustainable Committee dâ€™EUPD, jury spÃ©cialisÃ© composÃ© dâ€™experts techniques europÃ©ens de premier plan et dâ€™analystes, ce prix rÃ©compense les produits de rupture qui repoussent les limites de la technologie, de lâ€™efficacitÃ© et de la rÃ©silience climatique. Remporter ce titre europÃ©en dans la catÃ©gorie trÃ¨s concurrentielle Â« Modules Â» constitue une validation par le marchÃ© puissante pour la plateforme Back Contact (BC) de LONGi. Pour les dÃ©veloppeurs et investisseurs, cette reconnaissance signifie que la capacitÃ© du portefeuille Hi-MO 9 adaptÃ© aux scÃ©narios dâ€™application Ã rÃ©pondre aux risques climatiques et environnementaux les plus difficiles du secteur a Ã©tÃ© vÃ©rifiÃ©e de maniÃ¨re indÃ©pendante, orientant le marchÃ© vers des infrastructures spÃ©cifiques Ã chaque application afin dâ€™assurer une sÃ©curitÃ© des actifs garantie et des rendements de cycle de vie inÃ©galÃ©s en Europe.

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Des innovations pour amÃ©liorer les performances

Sur lâ€™ensemble des gammes de produits adaptÃ©es aux scÃ©narios dâ€™application, les clients souhaitant maximiser la production dans les rÃ©gions trÃ¨s poussiÃ©reuses peuvent opter pour une mise Ã niveau premium optionnelle avec le verre anti-poussiÃ¨re Dust-free Glass. La surface de ce verre spÃ©cialisÃ© prÃ©sente des pics rugueux microscopiques qui affaiblissent les forces intermolÃ©culaires et lâ€™adhÃ©rence entre la poussiÃ¨re et les revÃªtements, permettant aux particules de poussiÃ¨re de se dÃ©tacher naturellement sous lâ€™effet du vent normal et de la gravitÃ©. Les quatre produits ont atteint un stade de commercialisation complet et entrent en production de masse afin de rÃ©pondre aux besoins de livraison immÃ©diate des projets.