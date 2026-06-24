Intersolar 2026 : SolarEdge lance sa nouvelle batterie tertiaire compatible backup et Ã©tend le MultiRange Concept

SolarEdge enrichit sa gamme de systÃ¨me de stockage tertiaire avec le lancement du systÃ¨me CSS-OD de 107 kWh, qui vient complÃ©ter son offre de 197 kWh. Cette nouvelle solution offre davantage de flexibilitÃ© en matiÃ¨re de puissance et intÃ¨gre une architecture compatible backup. En parallÃ¨le, le MultiRange Concept est dÃ©sormais dÃ©ployÃ© sur lâ€™ensemble des onduleurs rÃ©sidentiels et tertiaire de SolarEdge en Europe, afin dâ€™optimiser la gestion des stocks et de faciliter lâ€™installation ainsi que la maintenance des Ã©quipements.

SolarEdge lance son nouveau systÃ¨me de stockage tertiaire CSS-OD de 107 kWh pour le marchÃ© europÃ©en, enrichissant ainsi son portefeuille de solutions de stockage tertiaire (C&I). Ã€ lâ€™occasion du salon Intersolar Europe 2026, lâ€™entreprise annonce Ã©galement lâ€™extension de son MultiRange Concept Ã lâ€™ensemble de sa gamme dâ€™onduleurs tertiaires pour lâ€™Europe. Conjointement, ces lancements aident les installateurs Ã simplifier la sÃ©lection des systÃ¨mes, la mise en service et la gestion des stocks au sein dâ€™un portefeuille plus large de solutions solaires et de stockage.

Le nouveau systÃ¨me intÃ¨gre une fonction de backup

AdaptÃ©e pour des installations tertiaires et industrielles (C&I) en intÃ©rieur ou en extÃ©rieur, la CSS-OD 107 se compose dâ€™une armoire de batteries de 107 kWh associÃ©e Ã un onduleur de batterie de 29,9 kW ou 49,9 kW, avec une Ã©volutivitÃ© jusquâ€™Ã 2,1 MWh par dÃ©ploiement. ConÃ§u pour assurer la continuitÃ© des activitÃ©s, le nouveau systÃ¨me intÃ¨gre une fonction de backup capable en cas de coupure du rÃ©seau, de prendre en charge les charges critiques avec un temps de basculement infÃ©rieur Ã 20 millisecondes. Il permet par ailleurs dâ€™exÃ©cuter simultanÃ©ment plusieurs modes dâ€™optimisation Ã©nergÃ©tique en parallÃ¨le afin dâ€™atteindre divers objectifs de gestion de lâ€™Ã©nergieÂ : autoconsommation maximale, Ã©crÃªtage des pics de consommation, optimisation tarifaire (tarifs fixes ou dynamiques) et gestion des capacitÃ©s dâ€™importation et dâ€™exportation dâ€™Ã©nergie. La CSS-OD 107 intÃ¨gre ainsi des onduleurs de batterie de 29,9 kW et 49,9 kW, offrant ainsi aux installateurs plus de flexibilitÃ© pour adapter la puissance de stockage aux diffÃ©rents profils de charge des sites et aux exigences des projets. Ces options de puissance supplÃ©mentaires visent Ã offrir une plus grande souplesse de conception, aidant les installateurs Ã adapter plus prÃ©cisÃ©ment les dÃ©ploiements de stockage aux besoins des sites tout en Ã©largissant lâ€™Ã©ventail des applications tertiaire prises en charge par le systÃ¨me.

Â« Nous continuons dâ€™observer une forte croissance du marchÃ© du stockage tertiaire Ã travers lâ€™EuropeÂ Â»

Afin de simplifier les opÃ©rations des installateurs, le systÃ¨me a Ã©tÃ© conÃ§u pour accÃ©lÃ©rer la mise en service. PrÃ©assemblÃ© et testÃ© en usine, il permet de rÃ©duire le temps passÃ© sur site ainsi que les risques dâ€™erreur dâ€™installation. Sa configuration repose sur une interface locale CSS-OD, complÃ©tÃ©e par lâ€™application SolarEdge Go, qui permet de piloter la mise en service et la gestion de lâ€™ensemble des Ã©quipements depuis une interface unique. De plus, le logiciel SolarEdge Designer propose une fonctionnalitÃ© intelligente pour recommander un dimensionnement des batteries en indiquant automatiquement la configuration CSS-OD optimale selon la taille de la toiture, le profil de consommation et les objectifs Ã©nergÃ©tiques et financiers du client, ce qui simplifie la conception du systÃ¨me. Â« Nous continuons dâ€™observer une forte croissance du marchÃ© du stockage tertiaire Ã travers lâ€™Europe, ce qui renforce son importance stratÃ©gique pour SolarEdge. En complÃ©ment de notre solution CSS-OD de 197 kWh pour des projets de grande ampleur, la gamme sâ€™Ã©largie pour offrir aussi bien aux clients quâ€™aux installateurs davantage de flexibilitÃ© dans la capacitÃ© de stockage et la puissance selon les besoins spÃ©cifiques de chaque site, tout en prenant en charge un Ã©ventail plus large dâ€™applications Ã©nergÃ©tiques tertiaire Â» confie Naama Ohana, directrice de la division tertiaire et industrielle chez SolarEdge. Â

La sÃ©curitÃ© au cÅ“ur des prÃ©occupations

La sÃ©curitÃ© est au cÅ“ur des prÃ©occupations du systÃ¨me de stockage CSS-OD 107. Le systÃ¨me intÃ¨gre une architecture de sÃ©curitÃ© multicouche amÃ©liorÃ©e, avec des protections mises en Å“uvre aux niveaux des cellules, des modules, des grappes et des armoires. Parmi les autres normes de sÃ©curitÃ©, le systÃ¨me est conforme Ã la norme UL9540A. Les nouvelles fonctionnalitÃ©s de sÃ©curitÃ© au niveau de lâ€™armoire comprennent un panneau de dÃ©compression destinÃ© Ã rÃ©duire lâ€™accumulation de pression interne, un dÃ©tecteur de monoxyde de carbone (CO) permettant dâ€™alerter rapidement en cas dâ€™emballement thermique, une vanne de protection anti-incendie pour lâ€™injection dâ€™agents extincteurs dans lâ€™armoire, une vanne dâ€™Ã©chappement pour le rejet contrÃ´lÃ© de gaz lors dâ€™emballements thermiques, ainsi quâ€™une alarme sonore et visuelle assurant une alerte claire sur site en cas dâ€™incendie ou de dÃ©clenchement dâ€™une alarme de protection Ã©lectrique.

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EncadrÃ©

Extension du MultiRange Concept

Lors du salon, SolarEdge annonce que ses onduleurs triphasÃ©s tertiaires sâ€™intÃ¨grent dÃ©sormais au MultiRange Concept permettant aux installateurs de dÃ©finir la puissance nominale de chaque onduleur sur site lors de la mise en service Ã lâ€™aide de lâ€™application SolarEdge Go, Ã©liminant ainsi le besoin de commander et de stocker plusieurs rÃ©fÃ©rences pour diverses puissances. Le MultiRange Concept simplifie ainsi les commandes, la gestion des stocks, la logistique, lâ€™installation et la maintenance. DÃ©jÃ dÃ©ployÃ© sur certains onduleurs rÃ©sidentiels et sur lâ€™onduleur tertiaire Synergy en Europe, ce concept a dÃ©sormais Ã©tÃ© Ã©tendu Ã lâ€™ensemble de la gamme dâ€™onduleurs photovoltaÃ¯ques tertiaires de SolarEdge.