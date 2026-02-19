Zendure : 38,9 millions de kWh dâ€™Ã©nergie renouvelable gÃ©nÃ©rÃ©s par ses utilisateurs en 2025

Zendure, pionnier des systÃ¨mes de gestion de lâ€™Ã©nergie domestique plug-in (HEMS), publie son Green Report 2025. Les donnÃ©es, issues de lâ€™application Zendure utilisÃ©e pour la gestion des installations solaires de balcon et des systÃ¨mes de stockage, montrent une progression significative de lâ€™Ã©nergie produite par sa communautÃ© dâ€™utilisateurs. DÃ©tailsÂ !

Que ce soit sur un balcon ou sur un toit, de plus en plus de foyers choisissent de produire leur propre Ã©lectricitÃ© grÃ¢ce Ã des installations solaires, de la stocker et de prendre activement le contrÃ´le de leur approvisionnement Ã©nergÃ©tique. La marque a soutenu et accompagnÃ© cette Ã©volution tout au long de lâ€™annÃ©e Ã©coulÃ©e. En 2025, les utilisateurs Zendure ont gÃ©nÃ©rÃ© 38,9 millions de kWh dâ€™Ã©nergie renouvelable, soit prÃ¨s de trois fois plus quâ€™en 2024. Le nombre dâ€™utilisateurs actifs est passÃ© de 32 239 en 2024 Ã 67 182, reprÃ©sentant une croissance de 108 %. Cela confirme le rÃ´le de Zendure comme acteur clÃ© des solutions Ã©nergÃ©tiques dÃ©centralisÃ©es et orientÃ©es vers le consommateur.

Des bÃ©nÃ©fices environnementaux et financiers concrets

Lâ€™Ã©nergie solaire produite par les systÃ¨mes Zendure a notamment eu des effets positifs mesurables tant sur lâ€™environnement que sur les finances des mÃ©nages.

La quantitÃ© dâ€™Ã©nergie gÃ©nÃ©rÃ©e Ã©quivaut Ã lâ€™alimentation de plus de 2,5 millions de vÃ©hicules Ã©lectriques parcourant chacun 100 kilomÃ¨tres, soit environ 6 472 tours de la Terre. De plus, lâ€™utilisation dâ€™Ã©nergie propre a permis dâ€™Ã©conomiser 12 953 tonnes de charbon et dâ€™Ã©viter 3 112 tonnes dâ€™Ã©missions nocives. Cela correspond Ã lâ€™impact Ã©cologique de la plantation dâ€™une nouvelle forÃªt couvrant lâ€™Ã©quivalent de 1 362 terrains de football. Les utilisateurs ont Ã©galement bÃ©nÃ©ficiÃ© dâ€™Ã©conomies financiÃ¨res substantielles, avec environ 15 millions dâ€™euros Ã©conomisÃ©s sur les coÃ»ts dâ€™Ã©lectricitÃ©.

Reconnaissance internationale pour lâ€™engagement en faveur du dÃ©veloppement durable

Une Ã©tape majeure en 2025 a Ã©tÃ© le partenariat officiel avec lâ€™UNESCO dans le cadre de la JournÃ©e mondiale de lâ€™ingÃ©nierie pour le dÃ©veloppement durable. Zendure a Ã©tÃ© reconnue comme lâ€™une des 80 entreprises mondiales pour son engagement exceptionnel en faveur du dÃ©veloppement durable et de lâ€™innovation technologique. Sous le slogan Â« Your Energy, Our FutureÂ Â», Zendure et lâ€™UNESCO ont conjointement mis en avant lâ€™importance de lâ€™ingÃ©nierie et de la technologie dans lâ€™atteinte des objectifs mondiaux de durabilitÃ© et dans la promotion dâ€™un accÃ¨s dÃ©mocratique Ã lâ€™Ã©nergie propre. Â« Ces rÃ©sultats dÃ©montrent clairement ce qui est possible lorsque la technologie de pointe rencontre une communautÃ© engagÃ©e Â», dÃ©clare Bryan Liu, PDG de Zendure. Â« Chaque kilowattheure compte, et ensemble nous accÃ©lÃ©rons la transition Ã©nergÃ©tique. Nous sommes impatients de poursuivre cette aventure avec notre communautÃ© en 2026. Â»