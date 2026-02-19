400 millions d’â‚¬ pour doper le solaire C&I en France : GreenYellow finance un large portefeuille de projets hybrides PV/stockage

GreenYellow vient de sÃ©curiser un financement de projet de plus de 400 millions dâ€™euros, le plus important jamais rÃ©alisÃ© par le groupe. Cette opÃ©ration structurante permettra le dÃ©ploiement Ã grande Ã©chelle dâ€™un portefeuille de centrales photovoltaÃ¯ques en ombriÃ¨res de parking, exclusivement dÃ©diÃ©es au segment Commercial & Industriel (C&I), sur lâ€™ensemble du territoire franÃ§ais. .Un signal fort de maturitÃ© pour le modÃ¨le de lâ€™Ã©nergie dÃ©centralisÃ©eÂ !

Ce financement de projet soutient le dÃ©veloppement de plus de 350 centrales solaires en ombriÃ¨res, reprÃ©sentant une capacitÃ© installÃ©e dâ€™environ 385 MWc et une production annuelle estimÃ©e Ã prÃ¨s de 480 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, locale et compÃ©titive â€“ soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle dâ€™une ville de 200 000 habitants. Il sâ€™agit de lâ€™un des plus importants portefeuilles de solaire dÃ©centralisÃ© en Europe, combinant des installations en injection rÃ©seau et en autoconsommation, dÃ©veloppÃ©es sur des infrastructures existantes, sans artificialisation supplÃ©mentaire des sols, avec un dÃ©ploiement prÃ©vu sur trois ans. Â« Ce financement de plus de 400 Mâ‚¬ constitue une Ã©tape clÃ© pour GreenYellow en France. Il confirme la maturitÃ© de notre modÃ¨le dâ€™Ã©nergie dÃ©centralisÃ©e et la capacitÃ© du solaire C&I, combinÃ© pour certains au stockage dâ€™Ã©nergie, Ã attirer des investissements de grande ampleur. Nous franchissons ici un cap structurant dans notre trajectoire de croissance, renforÃ§ant notre position de leader de la transition Ã©nergÃ©tique dÃ©centralisÃ©e, Â» confie fiÃ¨rement Romain Butte, Directeur GÃ©nÃ©ral de GreenYellow France.

Un projet 100% C&I intÃ©grant autoconsommation solaire et stockage dâ€™Ã©nergie | BESS (Battery Energy Storage System)

Ce portefeuille illustre pleinement lâ€™expertise de GreenYellow visant Ã offrir aux acteurs du C&I un accÃ¨s Ã une Ã©lectricitÃ© locale, compÃ©titive et dÃ©carbonÃ©e, leur permettant de rÃ©duire durablement leurs coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques et leur exposition Ã la volatilitÃ© des prix. En valorisant des parkings existants sans artificialisation supplÃ©mentaire, ces installations transforment des infrastructures sous-utilisÃ©es en vÃ©ritables atouts Ã©nergÃ©tiques.Â Le dÃ©ploiement sâ€™accompagnera Ã©galement, pour certains projets, de solutions dâ€™hybridation solaire associÃ©es Ã des systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie (BESS), renforÃ§ant pour les clients et le rÃ©seau une plus grande rÃ©silience et flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique. Â« Aux cÃ´tÃ©s de GreenYellow, nous mobilisons pleinement les diffÃ©rentes expertises du Groupe pour sÃ©curiser une opÃ©ration structurante, au service dâ€™un portefeuille solaire dÃ©centralisÃ© parmi les plus importants en Europe. Ce projet illustre notre conviction que la transition Ã©nergÃ©tique repose sur des solutions locales, compÃ©titives et rÃ©silientes. Il traduit Ã©galement lâ€™engagement constant du CrÃ©dit Agricole Ã soutenir, dans la durÃ©e, des projets crÃ©ateurs de valeur Ã©conomique et environnementale pour les territoires. Parce que soutenir les Ã©nergies renouvelables, câ€™est aussi soutenir la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, lâ€™emploi local, et un modÃ¨le de croissance durable,Â Â» complÃ¨tent Gabriel Orio, Directeur du Financement des Transitions CrÃ©dit Agricole Transitions & Energies et Julie Tholliez-Nouveau, Directrice Energy Transition Financing CrÃ©dit Agricole CIB.