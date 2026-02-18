Relance dâ€™un AO PV BÃ¢timent : le volume sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã  300 MWc avec ouverture Ã  lâ€™autoconsommation individuelle et collective

Promesse tenue par Roland LescureÂ ! La semaine passÃ©e, le ministre de lâ€™Economie, des finances et de la souverainetÃ© industrielle, Ã©nergÃ©tique et numÃ©rique annonÃ§ait, Ã lâ€™occasion de la publication de la Programmation pluriannuelle de l’Ã©nergie (PPE3), la relance des Appels dâ€™Offres Ã brÃ¨ve Ã©chÃ©ance, en commenÃ§ant par lâ€™AO PV BÃ¢timent.Â Câ€™est dÃ©sormais le cas pour ce dernier, dont le cahier des charges vient dâ€™Ãªtre publiÃ© sur le site de la CRE.Â La douziÃ¨me pÃ©riode se dÃ©roulera donc duÂ 13 au 24 avril. Le volume appelÃ© sera deÂ 300 MWc.Â

Â«Â Changement important par rapport aux pÃ©riodes prÃ©cÃ©dentes dans ce nouveau cahier des charges : il est dÃ©sormais possible de proposer des projets en autoconsommation individuelle ou collective. Dans ce cas, comme dans lâ€™Appel dâ€™offres petites installations sur bÃ¢timents et ombriÃ¨res, le complÃ©ment de rÃ©munÃ©ration ne sâ€™appliquera qu’aux volumes produits hors ceux autoconsommÃ©s individuellement ou collectivementÂ Â» annonce le Syndicat Enerplan dans un communiquÃ©.

Le calendrier et les volumes des autres Appels dâ€™offres (sol, petits bÃ¢timents, neutreâ€¦) seront publiÃ©s dans les prochaines semaines.

www.cre.fr/fileadmin/Documents/Appels_d_offres/2026/CDC_AO_PV_Batiment_P12.pdf