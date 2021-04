Ze Energy/Lendosphere : financement participatif pour la centrale PV de Mennetou-sur-Cher et sa batterie de stockage

Ze Energy annonce l’ouverture via Lendosphere de la campagne du premier financement participatif pour une centrale solaire hybride, située à Mennetou-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher. Explications!

D’un montant total de 575 000 euros, la campagne permettra aux investisseurs de contribuer au développement d’une solution combinant production photovoltaïque décarbonée et stockage d’énergie. Cette opportunité d’investissement est ouverte aux habitants du département d’implantation de la centrale et des départements limitrophes.

Associer les habitants à une première en France continentale

Cette campagne, qui démarre aujourd’hui, est ouverte aux habitants du Loir-et-Cher et des départements limitrophes : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret et Sarthe. Elle a pour objectif de financer la construction d’une centrale solaire hybride, combinant production photovoltaïque décarbonée et stockage d’énergie. Cette solution

technique, pour la première fois installée en France continentale, existe depuis plusieurs dizaines d’années dans des contextes particuliers – îles ou zones sans raccordement au réseau. Le modèle de ZE Energy permet de développer de façon rentable cette solution technique en France continentale. Le fonctionnement d’une centrale hybride repose sur le principe suivant. Lors de la pointe de production (entre midi et 14h), une partie de la production de la centrale photovoltaïque est stockée dans les batteries, puis l’énergie stockée est réinjectée sur le réseau électrique en soirée ou la nuit, permettant ainsi de lisser la production et de moins solliciter le réseau électrique.

Près de 840 tonnes de CO 2 évitées par an

La centrale photovoltaïque représente une puissance de 8,08 MWc, et permettra de produire environ 9 300 MWh par an. Cette production est équivalente à la consommation annuelle de 3 200 foyers (hors chauffage). La production solaire permettra d’éviter les émissions de près de 840 tonnes de CO 2 par an. « Dans la continuité du développement du projet, conduit par Erea Ingénierie avec une grande concertation locale, nous sommes très heureux que la centrale solaire de Mennetou-sur-Cher, construite et exploitée par ZE Energy, associe le financement local à sa réussite. Elle représentera la première centrale hybride solaire équipée d’une batterie de stockage en France continentale », déclare Mathieu Lassagne, Président de ZE Energy.

La centrale solaire hybride de Mennetou-sur-Cher s’inscrit dans une dynamique territoriale

Situé sur la zone artisanale du Gaudet, ce projet de centrale photovoltaïque a été initié avec un fort appui de la municipalité de Mennetou-sur-Cher. La centrale sera installée sur une partie d’une zone artisanale actuellement inoccupée et permettra à la Mairie de valoriser ce foncier non utilisé. Ce projet participe également à la dynamique du territoire par ses retombées économiques locales. « L’opportunité proposée par le financement participatif est une bonne chose : elle permet de contribuer au financement global du projet tout en associant les investisseurs à ses retombées économiques. Tout le monde est gagnant. De plus, cette centrale s’inscrit dans un contexte de développement du solaire au niveau de la communauté de communes du Romorantinais et du Monestois, où de nombreuses centrales solaires sont en projet et

contribuent à la transition énergétique de notre territoire », se félicite Christophe Thorin, Maire de Mennetou-sur-Cher.