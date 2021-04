Kallista Energy : acquisition de 180 MW Ã©oliens et solaires en Allemagne et en France de DIF Infra Yield 1

Kallista Energy, producteur indépendant d’énergie renouvelable, acquiert 180 MW – 15 parcs éoliens et solaires – en France et en Allemagne du fonds infrastructure DIF Infra Yield 1. Avec cette nouvelle acquisition, Kallista Energy consolide sa base française, se déploie sur le marché allemand et entame sa diversification dans le solaire, tout en poursuivant ses activités dans l’éolien et la mobilité électrique.

Kallista Energy poursuit sa croissance avec l’acquisition de 15 parcs éoliens et solaires issus du portefeuille du fonds DIF Infra Yield 1, géré par DIF Capital Partners. Ainsi, en France, 5 nouveaux parcs éoliens et 3 parcs solaires en service, pour un total de 90,2 MW, viennent renforcer le portefeuille de 20 parcs éoliens déjà exploités par le groupe. Kallista Energy diversifie par la même occasion son activité dans le photovoltaïque et amorce le développement de ses activités en Allemagne avec 7 parcs éoliens déjà en service (total de 89,5 MW).

Avec cette nouvelle acquisition, la capacité installée de Kallista Energy passe à 425 MW pour 36 parcs éoliens et solaires en France, aux Pays-Bas et en Allemagne. De plus, aux Pays-Bas, Kallista Energy a acquis récemment 40% du capital du parc éolien Krammer, un parc éolien terrestre de 102 MW, et s’apprête à mettre en service le parc éolien d’Oostflakkee (32 MW). En parallèle de la production d’électricité renouvelable, Kallista Energy développe un réseau de 80 stations de recharge très haute puissance directement alimentées par des éoliennes à travers la France.

Diversification dans le solaire

Pour chaque pays, Kallista Energy continuera de mettre en œuvre la vision qui l’anime depuis sa création en 2005 : inscrire ses projets sur le long-terme et créer un lien de proximité avec les territoires où l’entreprise est présente. Des équipes locales sont en cours de déploiement aux Pays-Bas et en Allemagne pour gérer les actifs du groupe et développer de nouveaux projets. De même, avec le solaire, Kallista Energy étoffe son offre pour proposer une mixité de solutions afin de mieux répondre aux besoins des territoires et des marchés.

Frédéric Roche, Président de Kallista Energy, précise : « Cette acquisition marque trois étapes importantes pour Kallista Energy : le déploiement de nos activités en Allemagne, notre diversification dans le solaire et la consolidation de nos activités en France. Ces 180 MW supplémentaires vont nous permettre de générer encore plus d’économies d’échelle pour proposer l’électricité renouvelable la plus compétitive possible. Avec le soutien de ses actionnaires institutionnels, Kallista Energy va continuer à se développer en Europe pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables et la mobilité électrique. Nous sommes très heureux de conclure cette transaction avec DIF et nous remercions toute leur équipe pour la relation de confiance dans laquelle se sont inscrits nos échanges ».

Encadré

Les parcs solaires qui intègrent le portefeuille de Kallista Energy en France

Parc solaire de Gabardan 2 (Nouvelle Aquitaine)

Parc solaire de Gabardan 5 (Nouvelle Aquitaine)

Parc solaire d’Amadousol (Occitanie)